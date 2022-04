Caso Laryssa: Polícia não consegue fazer exame toxicológico no corpo de adolescente por falta de sangue

De acordo com o delegado Niki Locatelli, a perícia confirma que a vítima sangrou até a morte e, por este motivo, não foi encontrado sangue no corpo dela para realizar o exame toxicológico.

Vídeos da noite do crime

Laryssa saiu de casa na noite da sexta-feira, 18 de março, para se encontrar com amigas em uma conveniência. Imagens de câmera de segurança mostram que ela encontrou com Ronaldo dos Santos Lira e saiu do local em sua companhia caminhando normalmente.

Outras imagens, gravadas aproximadamente 1h30 depois, mostram a adolescente cambaleando e quase caindo, sendo puxada pelo suspeito por ruas do bairro Colina Park, próximo à casa de Ronaldo.