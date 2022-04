Cid Moreira abre o jogo e joga verdade no ventilador após pedido de prisão feito pelo filho

O ex jornalista da Globo, Cid Moreira usou seu Instagram para fazer sobre o pedido de prisão feito pelo advogado do filho adotivo, Roger Moreira. Sendo assim, o famoso chegou a postar um “flagra” nas redes sociais.

Além disso, Cid Moreira aproveitou para falar sobre a cirurgia que passou recentemente, para a retirada de um cateter. “Dois dias depois de fazer uma pequena cirurgia de retirada de cateter, Cid Moreira é flagrado almoçando num tradicional boteco de Petrópolis, numa boa! Vida que segue, em paz e tranquilo, aceitando os desafios da vida. Quem não os tem?”, disse ele.

Além disso, Cid Moreira ainda garantiu que o “flagra é uma brincadeira”. O ex jornalista da Globo publicou isso dias após Leo Dias expor o filho do artista. Em resumo, foi o advogado de Roger Moreira quem fez o pedido.

Dessa maneira, no processo, o filho adotivo de Cid Moreira e sua esposa, afirma que eles o submeterão em trabalho infantil e homofobia.

Ele apontou que, quando Cid se casou com Maria de Fátima Sampaio, o jornalista teria tentado desfazer a adoção de Roger sob o argumento do filho ser gay. No entanto, não é possível encerrar o vínculo familiar e o apresentador teria tirado “tudo o que tinha dado para o filho sobreviver: o estúdio de gravações, a moradia”.

“[Cid Moreira] Passou, junto com a mulher, a Maria, a delapidar o patrimônio, transferi-lo para a própria e terceiros do bando, por não ter conseguido deserdá-lo”, prossegue Angelo Carbone, advogado de Roger, no pedido de apuração.

O caso de Cid Moreira

O caso, a partir de agora, ganha proporções ainda maiores e a possível prisão do ex-âncora do Jornal Nacional pode marcar uma nova página deste imbróglio familiar.