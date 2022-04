CNH Social: Inscrições abertas para 5 mil habilitações gratuitas; Veja como participar

Na última segunda-feira, 25, foram abertas as inscrições para 5 mil vagas no Programa Habilitação Social (ou CNH Social). O anúncio foi feito pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).

As oportunidades de obter a carteira de motorista grátis são voltadas para cidadãos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Além disso, os candidatos devem comprovar que residem no DF há pelos menos dois anos.

Divisão das vagas

Do total de vagas oferecidas, 1,5 mil são para a modalidade “Estudante Habilitado”. As demais, 3,5 mil vagas, são destinadas para a modalidade “Cidadão Habilitado”. Segundo o Detran-DF, os interessados não podem ter impedimentos judiciais se quiserem conquistar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) totalmente sem custos.