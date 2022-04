Coluna do Luiz Theodoro: cenário político atual e cliques exclusivos; confira tudo!

Queda livre

O clima de “Fora Bolsonaro” se dissemina entre os jovens, vira quase um mantra entre minorias e mulheres e revela uma rejeição política cada vez maior ao presidente. Por questões comportamentais, pela vontade autoritária e diante do fracasso na gestão em áreas do governo que interessam diretamente aos brasileiros de 16 a 24 anos, como educação e meio ambiente, eles se distanciam da sua candidatura e buscam outras opções.

Queda livre II

O festival Lollapalooza, que Bolsonaro tentou censurar, serviu como termômetro de perda generalizada de prestígio fora de sua bolha ideológica e da dificuldade que ele terá dessa vez para conquistar votos entre as pessoas mais novas da classe média urbana.

Estranho no ninho

Ninguém entendeu até agora a escolha de Lula pelo ex governador de São Paulo Geraldo Alckmin. A mais grave contradição está no campo da ética. Ele fez inúmeras gravações atacando o petista, taxando-o de o maior corrupto da história. Em 2018, quando Lula ainda estava na cadeia, Alckmin foi contundente. “Vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, quer voltar à cena do crime.”

Fora da realidade

Ex ministro Paulo Guedes virou um grande falastrão. Em encontro com empresários disse que o Brasil não é o maior poluidor do mundo. Falou que o País “é um pequeno poluidor” e que “de vez em quando tem uma floresta que queima aqui e ali”. Fez as declarações às vésperas de viagem a Paris para defender a imagem do governo em reuniões na OCDE. Deseja que o Brasil fique com US$ 20 bilhões dos US$ 100 bilhões de um fundo mundial a ser criado para preservar o ambiente.

Fora do mercado de trabalho

Apesar do mercado de trabalho ter reagido de 2021 para cá, o número de brasileiros considerados desalentados, ou seja, os que desistem de procurar emprego por considerar que não vão encontrar uma vaga, atingiu a marca de 4,8 milhões de pessoas em março, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. Esse número ainda é muito alto, embora no primeiro trimestre de 2021 ele tenha atingido 5,9 milhões de trabalhadores que se resignaram a ficar em casa por terem consciência de que não conseguirão encontrar trabalho. A faixa de 14 a 24 anos é a que mais tem gente desanimada, mas as mulheres (2,7 milhões) e os negros (3,5 milhões) são os que mais se sentem abandonados.

