Com a vazante do rio Iaco, todas as famílias que estavam nos abrigos já retornaram para suas casas

Desde o último final de semana, a Defesa Civil de Sena Madureira vem registrando diminuições expressivas no nível das águas do rio Iaco. Por um problema verificado nas réguas, a medição precisa não está sendo possível, porém, a olho nu é notório que o índice já se encontra bem abaixo da cota de alerta que é de 14 metros.

Com isso, os moradores afetados pela enchente já retornaram para suas casas. Os abrigos públicos já foram esvaziados e entregues aos seus respectivos setores. “Graças a Deus, com a vazante do Iaco, não há mais ninguém nos abrigos”, confirmou Daniel Herculano, secretário municipal de Cidadania.

Pelo segundo ano consecutivo, Sena Madureira enfrentou dificuldades relacionadas à cheia do rio Iaco. No ano passado, o nível das águas ultrapassou os 18 metros, afetando centenas de famílias.