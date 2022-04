Com mais de 200 inscritos, governo realiza primeira corrida do Jornalista em Rio Branco

As ruas de Rio Branco neste domingo, 24, foram palco da 1ª corrida do Jornalista, organizada pelo Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação. O evento encerra as comemorações do dia da categoria, comemorado no mês de Abril, como forma de agradecimento aos profissionais de imprensa pelos relevantes trabalhos e serviços prestados a sociedade.

Além de jornalistas, a corrida teve a adesão do público em geral. No total, foram 218 inscritos que largaram às 7h em ponto, de frente ao Palácio da capital, para competir em circuitos que foram de 3km à 5km. Todos receberam um kit com camiseta regata, placa com numeração do competidor e garrafas com água espalhadas em pontos de hidratação.

“Agradeço a todos os participantes e colegas de profissão, que mesmo com a agitação do dia a dia se disporam a participar do nosso evento. Também a equipe da Secretaria de Comunicação e ao governador Gladson Cameli pelo apoio e reconhecimento dado ao ofício de jornalista. A comunicação é uma atividade essencial para a vida em sociedade e, nesta gestão, tem sido marcada pela liberdade de expressão e o livre exercício da profissão”, destacou Nayara Lessa, secretária de Estado de Comunicação.

No percurso mais curto, os competidores tiveram que correr do Palácio até a concessionária Ford no segundo distrito da cidade, retornando pela segunda ponte. Já durante o percurso mais longo, os atletas foram até o acesso da Avenida Amadeu Barbosa, também retornando pelo mesmo caminho. Os finalistas, 1°, 2° e 3° lugar, foram agraciados com medalhas e placa de participação da corrida.

A cadelinha da raça pinscher, Lilit de 6 anos, foi uma das protagonistas do evento. Apesar de não chegar ao pódio, ela percorreu todo o percurso de 5km junto ao dono, morador do bairro Cidade Nova, o policial civil, Aslan Dias, de 42 anos.

“A Lilit me acompanha desde sempre, seja em corridas de rotina ou em eventos como este. Já chegamos a correr 15 quilômetros juntos. Percebi que ela gostava da atividade quando saia para correr pelo bairro, nas proximidades de casa e ela ficava latindo no portão, pra sair e correr junto comigo. Ela e meu filho são meus companheiros oficiais de corrida todos os dias”, contou Aslan.

A competição encerrou por volta das 8h30, com a formação de pódios e premiação dos competidores por categoria. Representando os jornalistas, a assessora de comunicação do Tribunal de Justiça (TJ-AC), Miriane Braga, participou da competição percorrendo o percurso mais longo, o de 5 quilômetros, e levou a medalha de 1° lugar, com o melhor tempo de 24m48s.

“Estou comemorando o Dia do Jornalista correndo, incentivando a nossa categoria. Comecei assim, vendo outras pessoas correndo e passei a ver como competição quando eu via as pessoas indo e eu ficava para trás. Coloquei uma meta e, com muito esforço e determinação, hoje corro percursos como estes por esporte, me apaixonei pela atividade e agora é uma das coisas que amo fazer. Parabéns à organização”, finalizou Miriane.

Abaixo segue a lista de classificação dos competidores por categoria.

Categoria jornalista – 3 Km – Masculino

1°: Whilley de Araújo

Categoria jornalista – 3 Km – Feminino:

1°:Golbylene Cristina

2°:Eliana Dias

3°:Chrisna Lima

Categoria jornalista – 5 Km – Masculino

1°:Atalo Amim

2°:Pedro Devanir

3°:Jairo Barbosa

Categoria jornalista – 5 Km – Feminino

1°:Miriane Braga

2°:Consuela Araújo

3°:Renata Brasileiro

Categoria comunidade: 3 Km – Masculino

1°:Wesley Rodrigues

2°:Paulo Ricardo

3°:Matheus Amorim

Categoria comunidade: 3 Km – Feminino

1°:Simone Alves

2°:Laciene de Souza

3°:Libni Pereira

Categoria comunidade: 5 Km – Masculino

1°:Antônio Rosário

2°:José Jean

3°:Samuel da Silva

Categoria comunidade: 5 Km – Feminino

1°:Dalvanir Alves

2°:Cláudia Pinho

3°:Vânia Nonata