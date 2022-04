Combatendo o desemprego com um bom currículo

O desemprego é um dos grandes problemas no Brasil e os mídia frequentemente falam da temática. Essa instabilidade obriga quem procura trabalho a responder à exigência dos empregadores e suas empresas. Saiba qual a importância de um bom currículo para conseguir seu emprego.

As pesquisas e dados sobre o desemprego em nosso país nos demonstra que existem várias pessoas procurando uma oportunidade. Na verdade, no Brasil, o empreendedorismo digital é um dos setores em maior crescimento, sendo que muitos desempregados terminam por buscar alternativas desse tipo para conseguirem subsistir.

O fato é que muitas pessoas no desemprego ou que são recém-licenciadas continuam tentando conquistar sua oportunidade no mundo do trabalho do Brasil e que, mais do que nunca, a forma como essa busca é feita pode impactar no processo e definir se você consegue ou não um bom trabalho.

Qualquer candidato a uma vaga de emprego deve por isso se importar em criar um Curriculum Vitae (CV) com a maior qualidade, para impulsionar suas chances e motivar a empresa a contactá-lo para uma entrevista presencial.

Elementos a considerar, quando escrever um currículo, como a estrutura, a simplicidade do texto, uma escrita direta e sem erros são importantes para garantir que os profissionais dos Recursos Humanos (RH) da empresa se interessam por você.

Compreenda por que um CV de qualidade é importante e como pode promover isso.

Porque é importante ter um CV bom para obter emprego no Brasil

Muitas pessoas se questionam sobre a real importância de um currículo adequado na sua candidatura para uma vaga de emprego no Brasil de hoje.

De fato, com um mercado bastante saturado e uma procura bastante maior do que as ofertas profissionais, se torna bem importante que o CV ajude a destacar um candidato dos demais para a conquista de uma vaga de emprego.

Nem sempre é simples perceber, no entanto, o que uma empresa deseja e qual o modelo de CV indicado. Você deve, pois, recordar, que o CV deve se adaptar ao cargo que deseja, a seu mercado de trabalho e até à empresa que está recrutando.

Por essa razão, algumas plataformas digitais acabam se destacando por oferecerem ferramentas informáticas capazes de ajudar nesse processo.

No fundo, um bom currículo importa para que você consiga se estacar, combatendo os elevados números do desemprego nacional e impulsionando sua vida profissional.

Deixaremos breves dicas do que deve colocar num bom CV.

O que colocar em seu CV

Para impulsionar suas chances, se lembre de que um Curriculum Vitae de qualidade não pode existir sem sua informação.

Inclua secções com dados pessoais, em que apresente sua formação acadêmica, sua experiência profissional, notas de motivação e competências, para que o recrutador possa conhecê-lo melhor.

Será importante que seja sempre honesto sobre sua formação, experiência e competências, já que é bem possível que, caso tenham interesse em você, os recrutadores entrem em contato com escolas ou empresas anteriores para saber mais sobre você.

Estrutura e adequação dos currículos

Considerar qual a empresa que está contratando e qual o tipo de trabalhador que a integra poderá ajudar a que você defina de melhor forma o tipo de estrutura que deseja utilizar.

A escolha de boas palavras-chave no texto de seu currículo também importa muito, já que algumas empresas estão usando mais as ferramentas eletrônicas para triagem das candidaturas.