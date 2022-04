Compositora acreana lança álbum musical inédito aos 76 anos

Dona Francis, como é popularmente conhecida, é uma artista da floresta com a alma

envolvida por suas flores. Aos 76 anos de idade sustenta com elegância um repertório

autoral que faz parte de uma coletânea de mais de três mil canções, poemas, ensaios,

peças de teatro, entre outras composições literárias. Nasceu em Mâncio Lima mas

cresceu em Cruzeiro do Sul e vive na cidade de Rio Branco desde meados da década de

80.

Este é o sexto álbum de sua carreira, tendo sua produção musical atravessado por

diferentes transformações tecnológicas. Seu primeiro álbum musical foi lançado em LP,

um em fita K7, mais três álbuns em formato de CD, e agora por meio digital. O trabalho

será lançado à 20h do dia 27 de abril e estará disponível no canal do Baquemirim

(https://bit.ly/3ro2JXJ) no YouTube.

Sua obra é plena de memórias afetivas e sua música conhecida pelos antigos da região

do Vale do Juruá, aonde aprendeu sobre diversas culturas e folguedos como os bois de

reisado, a marujada, a vassourinha, a pastorinha, entre outros. Também dá continuidade

à tradição oral por meio da contação de histórias dos povos ancestrais, representando em

sua poética modos de vida e toda uma ecologia de saberes.

A artista nos conta que os mistérios da natureza se referem àquelas chamadas lendas,

mistérios, coisas misteriosas que apareciam e desapareciam na floresta. “Só quem

chegou a ver essas coisas foram os seringueiros do tempo da segunda guerra mundial e

os povos da floresta, o meu pai e seus amigos eles viam quando era noite, no céu

estrelado, também ouviam vozes dentro da mata, pessoas cantando, diziam que era o

encanto da mata, junto aos animais da noite, grilos, curujão, bacurau, e muitos outros. A

alegria da natureza junto dos seus mistérios, é isso.”, relata a compositora.

Mistérios da Natureza como será lançado é fruto de um espetáculo musical de teatro

dirigido e concebido por Francis Nunes há mais de vinte anos junto do Grupo GAFA, o

Grupo de Apresentação Folclórica do Acre, e que leva o mesmo nome do trabalho que

agora está sendo lançado e será dividido em dois volumes. Assim como a encenação, o

álbum traz ao baile o universo cultural da floresta amazônica, seus seres encantados e a

vida nos seringais, assim como reflete sobre ecologia, sustentabilidade e patrimônio

histórico.

Francis Nunes apresenta suas melodias em ritmos de valsas, xotes, mazurcas, sambas e

marchas no baque acreano, permeadas pelos saberes da floresta. As músicas são

envolvidas por narrativas poéticas sobre a natureza junto de histórias de nosso folclore,

trazendo em toda a obra uma mensagem de valorização da vida em amor à natureza.

“É um sonho, um sonho que estava perdido. Foi Deus quem me mostrou neste sonho as

composições dos Mistérios da Natureza, estava perdido no além, e agora foi trazido de

volta. É como se eu estivesse sonhando. Minha família está admirada, feliz. Os

Mistérios da Natureza guardam parte das memórias, dores, e de tudo quanto aconteceu

com a gente na floresta, o que ouvimos, aprendemos e vivemos… É a lembrança de um

tempo em que a gente não tinha relógio, era a natureza quem dizia pra gente qual era a

hora do dia ou da noite.”, relata a compositora.

Fazendo coro a estes Mistérios da Natureza está a musicista Jehnny Lima que além

pesquisar a obra da mestra grava a segunda voz nas faixas do álbum e assina a produção

executiva do projeto. “Francis Nunes interage o mundo fantástico com uma realidade

mais crua. O desmatamento, o assassinato de Chico Mendes, a história de Hélio Melo

que faleceu sem conseguir gravar a sua obra, ao mesmo tempo junto com o universo do

Mapinguari, da Mãe das Matas, confluindo estes universos e histórias.”, destaca Lima.

A direção musical é de Alexandre Anselmo, mestrando em música (UNB) e pesquisador

da cultura musical acreana desde 2007. “Todo o processo de confecção dos arranjos foi

trabalhado a partir das referências musicais advindas das referências dos mestres da

cultura popular acreana, contemporâneos e parceiros de Francis Nunes desde o Vale do

Juruá, região de origem da compositora. O trabalho de instrumentação com percussão,

sanfona, violão, bandolim, entre outros, tem essa referência, este embasamento na

memória musical dos povos da floresta e da cultura dos seringueiros, assim como há a

presença de referências musicais mais contemporâneas, configurada no uso de

instrumentos como o contrabaixo, por exemplo.”, destaca Anselmo.

Participam musicalmente outros mestres da música e cultura popular acreana, os

senhores Toinho do Violão e Aurélio do Cavaquinho que são antigos parceiros musicais

de Francis Nunes estando há décadas familiarizados com o seu repertório. Também

participam o sr. Francisco de Assis, conhecido como seu Preto do Pandeiro, e o

violinista Pedro Luz em faixa homenageando o artista Hélio Melo.

A produção do álbum tem o apoio do Instituto Nova Era em parceria com o

Baquemirim, Organização da Sociedade Civil com sede em Rio Branco/Acre, que tem

como objetivo contribuir para a salvaguarda do patrimônio artístico imaterial e material

da cultura acreana e Amazônia Sul Ocidental, tendo como protagonistas de suas ações

mestres e mestras da cultura popular e musical no Estado. A identidade visual e

fotográfica é de Alonso Pafyeze, e o projeto conta com auxílio técnico da Aruê! Arte,

Cultura e Holismo no desenvolvimento de sua proposta.

A realização deste trabalho é financiada com recursos da Lei Aldir Blanc por meio do

Governo do Estado do Acre e Federação de Cultura Elias Mansour.

Serviço

Lançamento – Mistérios da Natureza

Álbum da Mestra Francis Nunes

27 de abril às 20h

Disponível no canal do Baquemirim no Youtube (https://bit.ly/3ro2JXJ)