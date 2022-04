Concurso Bombeiros AC: em andamento; 153 vagas!

O concurso Bombeiros AC está em andamento! O concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Acre contempla 153 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva para o cargo de Soldado. Remuneração inicial de R$ 4.344,22.

As provas objetivas foram aplicadas dia 27 de março e os candidatos já podem conferir o resultado final no site da banca organizadora.

Lembramos que os requisitos para a matrícula foram alterados. Agora a idade máxima para ingresso é ter no máximo 32 (trinta e dois) anos de idade no ato da matrícula do Curso de Formação.

O edital Bombeiros AC sofreu retificação dia 27 de janeiro de 2022. Foram retificados os subitens com relação ao quantitativo de cadastro de reversa e alteração na composição da Prova de Aptidão Física para o sexo masculino. O concurso Bombeiros AC passa a ofertar 32 oportunidades para formação de CR, sendo 25 para Aluno Soldado Combatente – Masculino e 7 para Aluno Soldado Combatente – Feminino.

Concurso Bombeiros AC: Situação Atual

Foi publicada a dispensa de licitação que define o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação — IBFC como banca organizadora do certame. Veja abaixo:

20 de dezembro de 2021: nova comissão formada

Concurso Bombeiros AC: remuneração e benefícios

De acordo com o edital, o concurso Bombeiros AC terá a seguinte remuneração inicial:

Aluno Soldado Combatente: R$ 4.344,22

O Portal de Transparência do Acre, com referência em julho de 2018 (último dado atualizado), as remunerações são as seguintes:

Cargo Vencimento bruto Coronel 18.560,01 Tenente Coronel 15.955,97 Major 13.856,68 Capitão 11.988,79 1° Tenente 10.494,73 2° Tenente 9.887,81 Aspirante Oficial 9.253,15 Aluno Oficial 6.887,07 Sub Tenente 7.285,86 1° Sargento 6.767,42 2° Sargento 6.500,93 3° Sargento B N-II 6.349,39 3° Sargento A N-I 6.217,35 Aluno Sargento 5.415,82 Cabo 5.326,50 Aluno Cabo 5.249,83 Soldado N-II 5.207,53 Soldado N-I 5.007,40 Aluno Soldado 4.344,22

Concurso Bombeiros AC: cargos e vagas

De acordo com o edital, o concurso Bombeiros AC contempla um total de 153 vagas para o cargo de Soldado, dividas da seguinte forma:

CARGO VAGAS Aluno Soldado Combatente – Masculino 122 Aluno Soldado Combatente – Feminino 31 TOTAL 153

Jornada de trabalho: Regime de tempo integral e dedicação exclusiva. Regime jurídico estatutário regido pelas disposições da Lei Complementar nº 164, de 03 de julho 2006 e respectivas alterações, bem como pelas demais normas legais.

Concurso Bombeiros AC: inscrições

Os interessados em concorrer às vagas, poderão realizar sua inscrição no período das 8h do dia 21 de fevereiro até às 21h do dia 08 de março de 2022 por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 53,00.

O prazo limite para pagamento da taxa de inscrição do concurso Bombeiros AC é do dia 09 de março de 2022.

Para a realização da solicitação de isenção do pagamento da inscrição, o candidato deverá preencher o Requerimento de Isenção do Pagamento de Inscrição no site do IBFC – www.ibfc.org.br, na aba “Inscrição e 2ª via do Boleto”, no período das 8h do dia 21/02/2022 até às 21h do dia 23/02/2022.

Podem solicitar isenção da taxa de inscrição no concurso Bombeiros AC candidatos que pertençam à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico, do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional. Doador de sangue (Lei nº 2.974/2015). Doador de medula óssea (Lei nº 2.974/2015) e Eleitor convocado e nomeado (Lei Complementar nº 346/2018).

Concurso Bombeiros AC: carreira

Requisitos

De acordo com o Estatuto dos Militares do Estado do Acre, os requisitos são os seguintes:

Soldado

Possuir diploma de graduação de nível superior de ensino, reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC;

ter no máximo 32 (trinta e dois) anos de idade no ato da matrícula do Curso de Formação;

Possuir estatura mínima de 1,60 m para candidatos do sexo masculino e 1,55 m para candidatas do sexo feminino;

ter no máximo trinta anos de idade no ato da inscrição do concurso para ingresso como aluno soldado ou aluno oficial do quadro de combatentes da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar; ou ter, no máximo, quarenta anos no ato da inscrição para ingresso no quadro de oficiais militares de saúde das respectivas corporações; (Redação dada pela Lei Complementar nº 290, de 28/07/2014).

Atribuições

Soldado

auxiliar e complementar as atividades dos oficiais, quer no adestramento e no emprego dos meios, na

administração, na execução de atividades peculiares ao Corpo de Bombeiros Militar do Acre;

realizar serviços de prevenção e extinção de incêndios;

realizar serviços de busca e salvamento;

realizar perícias de incêndio relacionadas com sua competência;

prestar socorro nos casos de sinistros, sempre que houver ameaça de destruição de haveres, vítimas ou pessoas em iminente perigo de vida;

realizar pesquisas técnico-científicas, com vistas à obtenção e ao desenvolvimento de produtos e processos voltados para a segurança contra incêndio e pânico;

realizar atividades de segurança contra incêndio e pânico, com vistas à proteção das pessoas e dos bens públicos e privados;

executar atividades de prevenção aos incêndios florestais;

executar atividades de defesa civil;

executar as ações de segurança pública que lhe forem cometidas pelo Governador, em caso de grave comprometimento da ordem pública e durante a vigência de estado de defesa, de estado de sítio e de intervenção no Estado do Acre;

executar ações de emergência médica em atendimento pré-hospitalar e socorros de urgência;

desenvolver na comunidade a consciência para os problemas relacionados com incêndios, acidentes em geral e pânico;

promover e participar de campanhas educativas direcionadas à comunidade em sua área de atuação;

fiscalizar, na área de sua competência, o cumprimento da legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico; e

cumprir todas as leis, decretos, normas e regulamentos aplicados ao CBM AC.

Concurso Bombeiros AC: etapas da prova

O concurso Bombeiros AC será composto por 05 etapas, confira:

Prova Objetiva

Prova de Aptidão Física

Exame Psicotécnico

Exame Médico e Toxicológico

Investigação Criminal e Social

Prova Objetiva do concurso Bombeiros AC

A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada nas seguintes cidades:

Brasiléia;

Cruzeiro do Sul;

Feijó;

Jordão;

Marechal Thaumaturgo;

Porto Walter;

Rio Branco;

Santa Rosa do Purus;

Sena Madureira; e

Tarauacá do Estado do Acre.

Disciplinas

Aluno Soldado Combatente

Confira abaixo o quadro de disciplinas para este cargo, conforme consta no edital Bombeiros AC:

Prova Conhecimentos Total de Questões Pontos por Questão Total de Pontos Mínimo Exigido Objetiva Gerais Língua Portuguesa 6 1,5 9 60 pontos (50%), não podendo zerar em nenhuma das provas de conhecimentos (Gerais e Específicos). Matemática 6 1,5 9 História e Geografia do Acre 4 1,5 6 Informática Básica 4 1,5 6 Específicos Estatuto dos Militares do Estado do Acre 8 2 16 Noções de Direito Administrativo 7 2 14 Noções de Direito Constitucional 7 2 14 Noções de Direito Penal Militar 7 2 14 Física 8 2 16 Química 8 2 16 65 120

Estrutura da prova

A Prova Objetiva será de múltipla escolha, distribuída pelos conhecimentos gerais e específicos. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 120 (cento e vinte) pontos, considerando-se HABILITADO o candidato que obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva e não zerar em nenhuma das provas de conhecimentos (Gerais e Específica).

Prova de Aptidão Física

A Prova de Aptidão Física do concurso Bombeiros AC será composta na ordem dos seguintes testes:

Feminino

Sexo Ordem Teste Índice Mínimo Tempo Máximo Feminino 1 Barra Fixa 11 (onze segundos) – 2 Flexão 15 repetições 1 minuto 3 Abdominal 26 repetições 1 minuto 4 Corrida 2.000 metros 12 minutos 5 Natação 100 metros 3 minutos e 30 segundos

Masculino

Sexo Ordem Teste Índice Mínimo Tempo Máximo Masculino 1 Barra Fixa 06 repetições – 2 Flexão 20 repetições 1 minuto 3 Abdominal 36 repetições 1 minuto 4 Corrida 2.400 metros 12 minutos 5 Natação 100 metros 3 minutos

A Prova de Aptidão Física consistirá na execução de baterias de exercícios, todos de realização obrigatória independentemente do desempenho dos candidatos em cada um deles, considerando-se apto o candidato que atingir o desempenho mínimo indicado para cada exercícios.

Exame Psicotécnico

O exame, de caráter eliminatório, consistirá na análise objetiva e padronizada de características cognitivas, emocionais, de personalidade e motivacionais dos candidatos, podendo ser aplicada coletivamente. Para tanto poderão ser utilizados testes, questionários ou inventários aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e realizados por psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia.

Exame Médico e Toxicológico

O Exame Médico e Toxicológico, de caráter eliminatório, objetiva aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido durante o Curso de Formação Profissional e para desempenhar as atribuições típicas do cargo.

Após a realização do Exame Médico e Toxicológico, e conferência dos exames laboratoriais e complementares, o candidato será considerado “APTO” ou “INAPTO”.

Investigação Criminal e Social

A Investigação Criminal e Social, de caráter eliminatório, visa verificar se o candidato possui idoneidade no âmbito social, funcional e criminal necessária para exercer o cargo, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação.

Último Concurso Bombeiros AC

Realizado em 2012, o último concurso Bombeiros AC foram oferecidas 250 vagas, sendo 200 para candidatos do sexo masculino e 50 para o sexo feminino. Na época, não foram oferecidas vagas a candidatos portadores de necessidades especiais.

Para participar da seleção os candidatos precisavam ter até 30 anos, diploma de ensino médio e, no mínimo, 1,60m para o sexo masculino e 1,55m para o sexo feminino. As etapas de seleção foram: prova objetiva; teste de aptidão física; avaliação psicológica; avaliação médica e toxicológica; investigação criminal e social; e curso de formação.

O soldo atualizado para aluno do curso de formação é de R$ 3.398,69, e sobe para R$ 3.990,16 quando o Soldado estiver formado.

