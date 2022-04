Concurso CGU: divulgado resultado preliminar da prova objetiva

Os candidatos do concurso CGU 2021 já podem conferir o resultado preliminar da prova objetiva . A Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora da seleção, disponibilizou as notas nesta terça-feira, 19. Quem discordar xa pontuação poderá recorrer a partir desta quarta, 20, no site da FGV.

O prazo iria até quinta, 21, mas como haverá feriado nessa data, e sexta, 22, será ponto facultativo, os recursos serão aceitos até segunda, 25.

A FGV também liberou o acesso ao gabarito definitivo da prova objetiva.

Para recorrer, será necessário usar os formulários próprios, que serão disponibilizados no site da própria FGV. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo. Recursos enviados fora do prazo ou após a publicação do gabarito definitivo, não serão considerados.

A expectativa agora é pela divulgação do resultado definitivo da prova objetiva e pelas notas preliminares da avaliação discursiva.

Como foram as provas?

Candidatos ao concurso CGU 2022 foram avaliados no domingo, 20 de março, em em dois turnos, sendo:

manhã, das 8h às 12h30min: prova objetiva de Conhecimentos Básicos e prova discursiva;

tarde, das 15h às19h: provas objetivas de Conhecimentos Específicos e de Conhecimentos Especializados.

Os exames aconteceram em Brasília, Porto Alegre, Recife, São Paulo e em todas as capitais da Região Norte do país: Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Porto Velho, Boa Vista e Palmas.

O que caiu na prova e o que precisa para ser aprovado?

Técnico

Candidatos a técnico da CGU realizaram prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 80 questões, composta por cinco alternativas. Dessas, 30 serão de Conhecimentos Básicos e 50 de Conhecimentos Específicos.

Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato a técnico que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

Obtiver nota inferior a 12 (doze) pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Básicos;

Obtiver nota inferior a 18 (dezoito) pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos;

Obtiver nota inferior a 40 (quarenta) pontos na soma das notas das duas provas objetivas acima mencionadas; ou

Classificar-se além da posição correspondente a três vezes o número de vagas, respeitados os empates na última colocação.

Auditor

Já o auditor respondeu a 110 questões, valendo um ponto cada, totalizando 110 pontos. A prova objetiva de Conhecimentos Especializados correspondeu à área de especialização escolhida pelo candidato no ato da inscrição, dentre as quatro disponibilizadas.

Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso o candidato a auditor que:

Obtiver nota inferior a 12 pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Básicos;

Obtiver nota inferior a 16 pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos;

Obtiver nota inferior a 16 pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Especializados;

Obtiver nota inferior a 60 pontos na soma das notas das três provas objetivas acima mencionadas;

Classificar-se além da posição correspondente a três vezes o número de vagas, respeitados os empates na última colocação.

Prova discursiva

No mesmo dia da objetiva também foi realizada a prova discursiva. Veja os detalhes:

Técnico

Houve uma redação de até 30 linhas sobre tema da atualidade valendo 30 pontos.

Serão corrigidas as redações dos 225 primeiros aprovados, considerando os empatados na última posição. Será reprovado na discursiva e eliminado do concurso o candidato que obtiver nota inferior a 50% do total de pontos do exame. No caso do técnico, a nota mínima é de 15 pontos.

Auditor

Candidatos realizaram uma dissertação de até 90 linhas e uma questão de até 15 linhas. Ambas sobre temas relacionados à Administração Pública, Direito Constitucional, Direito Administrativo ou Administração Financeira e Orçamentária.

Serão corrigidas as redações dos 900 primeiros aprovados para auditor, considerando os empatados na última posição.

A dissertação valerá 50 pontos e a questão, 20, totalizando 70 pontos. Será reprovado na discursiva e eliminado do concurso o candidato que obtiver nota inferior a 50% do total de pontos do exame. No caso do auditor, a nota mínima é de 35 pontos.

Concurso CGU oferece 375 vagas

Publicado em dezembro de 2021, o edital do concurso CGU trouxe uma oferta de 375 vagas para cargos de técnico e auditor. Os ganhos chegam a R$19 mil mensais, e o regime de contratação é o estatutário, com estabilidade.

Do total das vagas, 75 são para técnico de finanças e controle, com requisito de nível médio. A remuneração é de R$7.283,31, para carga de trabalho de 40 horas semanais.

As 300 vagas restantes são do auditor federal de finanças e controle, que exige o nível superior em qualquer área e oferece remunerações iniciais de R$19.655,06. A carga de trabalho também é de 40 horas semanais.

Os valores já incluem o auxílio-alimentação de R$458 para os servidores federais. Há reserva para pessoas com deficiência e negros. O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo chegar a quatro. Ao longo desse prazo, a CGU convocará os aprovados e poderá contratar os excedentes.