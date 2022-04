Concurso Diplomata divulga gabarito e abre prazo de recursos

O concurso de Diplomata aplicou provas no último fim de semana e já tem o gabarito preliminar disponível para consulta. O acesso deve ser feito no site da banca Iades.

Também já está aberto o prazo para entrar com recursos contra às questões ou gabarito. O período foi aberto nesta manhã e segue até as 22h de 19 de abril.

Acesse os gabaritos do concurso Diplomata 2022

O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo na elaboração de seu recurso. Serão preliminarmente indeferidos os recursos extemporâneos, inconsistentes e (ou) fora de qualquer uma das especificações estabelecidas no edital.

As provas foram aplicadas nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal, em dois momentos.

Primeiro às 9h30, com duração de três horas. Já o segundo período foi às 15h, também com duração de três horas. Na primeira prova, os candidatos responderam a 73 questões que são divididas pelas disciplinas de:

Língua Portuguesa – 10 questões;

Língua Inglesa – 9 questões;

História do Brasil – 11 questões;

História mundial – 11 questões;

Política Internacional – 12 questões;

Geografia – 6 questões;

Economia – 8 questões;

Direito – 6 questões.

Cada questão foi composta por quatro itens para julgamento. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO.

A nota em cada item será igual a: 0,25 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo da prova; 0,125 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito; e zero se não houver marcação ou marcação dupla.

250 candidatos serão convocados para segunda fase

O concurso de Diplomata é composto por diversas fases e a segunda delas será nos dias 30 de abril e 1º de maio.

Esta fase é composta por provas escrita de Língua Portuguesa e Língua Inglesa, com caráter eliminatório e classificatório. Vale destacar que a aplicação será somente nas capitais onde houver candidatos aprovados na objetiva.

Serão convocados 250 candidatos com as melhores pontuações na objetiva. Desse total, 187 serão de ampla concorrência, 50 negros e 13 pessoas com deficiência.

A avaliação de Língua Portuguesa está marcada para 30 de abril, com duração de cinco horas, começando às 14h. Os concorrentes irão elaborar:

uma redação sobre tema geral;

um resumo; e

realizar exercício de interpretação, de análise ou de comentário de textos.

A prova escrita de Língua Inglesa, por sua vez, está marcada para oa dia 1º de maio, também com duração de cinco horas, com início às 14h. Nesta prova, os concorrentes elaborarão uma redação sobre tema geral, com extensão de 45 a 50 linhas, traduzir um texto do inglês para o português.

Eles também devem escrever a versão de um texto do Português para o Inglês e elaborar um resumo, em Inglês, de um texto escrito em Língua Inglesa, com extensão a ser estabelecida no comando do exercício, estimada entre 35% e 50% do texto a ser resumido.

Veja o cronograma das demais provas do concurso Diplomata

O concurso para Diplomata tem a terceira e última etapa com as avaliações das demais disciplinas. Estes exames escritos também terão caráter eliminatório e classificatório. Serão cobradas assuntos de História do Brasil, Política Internacional; Geografia; Economia; Direito; Língua Espanhola e Língua Francesa.

Com duração de quatro horas cada, as provas serão aplicadas nas capitais onde houver candidatos aprovados na segunda fase, nas datas prováveis de:

27 de maio: prova de História do Brasil, iniciando-se às 9h;

27 de maio: prova de Geografia, iniciando-se às 15h;

28 de maio: prova de Política Internacional, iniciando-se às 9h;

28 de maio: prova de Economia, iniciando-se às 15h;

29 de maio: prova de Direito, iniciando-se às 9h;

29 de maio: prova de Língua Espanhola e Língua Francesa, iniciando-se às 15h.

Além disso, os aprovados também serão submetidos a um curso de formação no Instituto Rio Branco, em Brasília.

O prazo de validade do concurso será de 60 dias, contados a partir da publicação da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.