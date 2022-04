Concurso Diplomata: divulgado o resultado da prova objetiva

Foi publicado no Diário Oficial da União desta terça, 26 de abril, o resultado da prova objetiva do concurso Diplomata e a convocação dos candidatos para a segunda fase do certame.

A segunda etapa do certame, conforme demonstrado em documento, serão aplicadas nos dias 30 de abril e 1 de maio e terão duração de 5 horas. Nesta fase, os candidatos serão avaliados por meio de prova escrita em língua portuguesa e em língua inglesa.

Os locais de provas serão divulgados ainda nesta terça no portal do Iades, banca organizadora do concurso Diplomata.

Além das provas objetivas e escritas, os candidatos ainda deverão passar por pela etapa de prova escrita de história do Brasil, política internacional, geografia, economia, direito, língua espanhola e de língua francesa.

Ao todo o concurso Diplomata oferta 34 vagas e os aprovados varão jus a salário inicial no valor de R$ 19.199,96.

Além do curso superior de formação, o candidato ainda deve preencher o seguintes requisitos:

Ser brasileiro nato, conforme o art. 12, § 3º, inciso V, da Constituição Federal e o art. 36 da lei nº 11.440/2006;

Estar no gozo dos direitos políticos;

Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Ter idade mínima de 18 anos;

Ter sido aprovado no concurso; e,

Nos termos do art. 14, parágrafo único, da lei nº 8.112/1990, e suas alterações, apresentar aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, verificada por meio de exames pré-admissionais.

Confira aqui o resultado preliminar da prova objetiva do concurso Diplomata!

Concurso Diplomata