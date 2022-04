Concurso ESA com 1.100 vagas reabre inscrições até 6 de maio

A Escola de Sargento das Armas retificou o edital do concurso ESA 2023 e tem um novo cronograma. As inscrições foram reabertas nesta segunda-feira, 18, e vão até o dia 6 de maio. A data da prova, no entanto, permanece a mesma – confirmada para setembro.

A mudança no calendário doconcurso ESA foi anunciada no Diário Oficial da União e confirmada pelo Exército oficialmente.

De acordo com a ESA, a mudança no cronograma e reabertura do prazo se deu pois:

“(…) foi verificada a existência de erro material incidente na data de vencimento da GRU relativa a inscrição ao Concurso de Admissão aos Cursos de Formação e Graduação de Sargentos das Áreas Geral, Música e Saúde, e para que não ocorra prejuízo aos candidatos, fica prorrogado o período de inscrições…”

A mudança não alterou a realização das provas, que segue prevista e marcada para o dia 4 de setembro. Mas, o cronograma teve mudanças nas datas dos seguintes eventos:

Eventos Novo prazo Prorrogação do Período de Inscrição: Solicitação de inscrição pela Internet, no sítio da Escola de Sargentos das Armas ( https://www.esa.eb.mil.br) , ou mediante o envio de documentação impressa, caso o candidato não possa fazê-la pela Internet. 18/04 a 06/05 Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição no Período de Prorrogação de Inscrição, por ocasião da inscrição pela Internet ou por meio de requerimento ao Comandante da Escola de Sargentos das Armas, endereçado diretamente à Seção de Concurso de Admissão. 18 e 19/04 Divulgação dos resultados dos requerimentos dos candidatos que solicitaram isenção do pagamento da taxa de inscrição no Período de Prorrogação de Inscrição. até 20/04 Solicitação de revisão do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido anteriormente no Período de Prorrogação de Inscrição, por meio de requerimento ao Diretor de Educação Técnica Militar, endereçado diretamente à Seção de Concurso e Admissão. 22 a 25/04 Divulgação dos resultados dos requerimentos dos candidatos que solicitaram revisão do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição no Período de Prorrogação de Inscrição. 28/04 Solicitação de inscrição pela Internet, no sítio da Escola de Sargentos das Armas ( https://www.esa.eb.mil.br ), ou mediante o envio de documentação impressa, caso o candidato não possa fazê-la pela Internet, para os candidatos que tiveram indeferidos os seus requerimentos de solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição no Período de Prorrogação de Inscrição. 29/04 a 06/05 Data limite para mudança de dados da inscrição para a realização do Exame Intelectual. 06/05

As demais datas posteriores ao último evento acima não foram alteradas e prevalece o que foi divulgado no edital de abertura.

Como se inscrever no concurso ESA?

As inscrições no concurso da ESA são feitas pela internet. Para isso, basta o candidato acessar o site da Escola de Sargento das Armas e preencher todo o formulário necessário para cadastro.

Em seguida, o concorrente deve imprimir o boleto bancário e quitar a taxa de R$95. O novo vencimento será até o dia 9 de maio, conforme consta na retificação publicada.

“Ao emitir o boleto, o candidato deverá conferir se a data de vencimento do mesmo é para o dia 09 de maio de 2022. Caso não esteja constando a referida data, os candidatos deverão entrar em contato com a Seção de Concurso da ESA, impreterivelmente, até dia 06/05/2022”, diz a ESA.

As inscrições também foram reabertas, conforme consta no cronograma cima. Poderão solicitar isenção:

filhos menores de ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, incapacitados em ação;

membros de família de baixa renda;

inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cad Único); ou

doadores de medula óssea.

Concurso ESA tem edital com vagas de sargentos

Publicado em 4 de março, o edital do concurso ESA 2023 trouxe a oferta prevista de 1.110 vagas. A Escola de Sargento das Armas oportunidades para jovens de todo o Brasil, em várias áreas. As oportunidades são para quem possui o nível médio. Os ganhos em início de carreira são de R$3.825.

As 1.100 vagas são destinadas a candidatos de ambos os sexos, que concorrem da seguinte forma:

900 para os candidatos do sexo masculino (área Geral/Aviação) – sendo 180 destinadas à cota de negros;

para os candidatos do sexo masculino (área Geral/Aviação) – sendo 180 destinadas à cota de negros; 105 para as candidatas do sexo feminino (área Geral/Aviação) – sendo 21 destinadas à cota de negros;

para as candidatas do sexo feminino (área Geral/Aviação) – sendo 21 destinadas à cota de negros; 55 para os candidatos da área de Saúde, sendo 11 destinadas aos negros;

para os candidatos da área de Saúde, sendo 11 destinadas aos negros; 40 para área música, divididas entre os seguintes instrumentos:

~ Clarineta em MIB/Clarineta em SIB – seis vagas;

~ Saxhorne Barítono em SIB/Saxhorne Baixo em SIB – uma vaga;

~ Saxofone em MIB/Saxofone em SIB – uma vaga;

~ Tímpanos, Bombo, Pratos, Tarol e Caixa Surda – três vagas;

~ Trombone Tenor em SIB (de vara)/ Trombone Baixo em SIB (de vara) – dez vagas;

~ Trompete em MIB/SIB – Cornetim em SIB/Flueglhorne em SIB – 12 vagas; e

~ Tuba em MIB/Tuba em SIB – cinco vagas.

Quem for aprovado no concurso e no Curso de Formação e Graduação de Sargentos (CFGS) serão nomeados como 3º Sargento. A carreira, de acordo com o Portal da Transparência da CGU, tem remuneração de R$3.825.

Quais são os requisitos?

Para concorrer, é preciso ter ensino médio completo. Caso esteja cursando o último ano deste nível escolar, somente será permitida matrícula no curso se comprovar a conclusão do ensino médio até a data prevista de início da formação.

Requisito de idade:

Área Geral: no mínimo, 17 e, no máximo, 24 anos de idade;

no mínimo, 17 e, no máximo, 24 anos de idade; Áreas música: e saúde: no mínimo, 17 e, no máximo, 26 anos de idade.

Quanto à altura, candidatos do sexo masculino deverão ter, no mínimo, 1,60m, sendo que esta limitação não se aplica aos candidatos com até 17 anos de idade incompletos, desde que possuam a altura mínima de 1,57m e exame especializado que revele a possibilidade do crescimento.

Se do sexo feminino, a candidata deverá ter, no mínimo, 1,55m de altura.

Candidatos da área de Música deverão comprovar ser possuidor de habilidade na execução de partituras com o instrumento musical correspondente a um dos naipes abrangidos, a ser verificada mediante realização do exame de habilitação musical (Exame de Habilitação Musical) específico do Concurso de Admissão.

Já para os candidatos da área da Saúde deverão ter concluído o curso técnico em enfermagem ou ter curso superior em enfermagem até a data de sua apresentação na Unidade Escolar Tecnológica do Exército. Será preciso apresentar registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren).