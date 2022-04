Concurso IBGE: veja cronograma do pedido de edital

O concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) poderá acontecer em breve! Isso porque, recentemente, foi realizado um pedido para o preenchimento de 2.503 novas vagas.

Segundo o documento, as vagas solicitadas foram segmentadas da seguinte forma:

Analistas de Planejamento, Gestão e Infraestrutura e Tecnologistas em Informações Geográficas e Estatísticas – 1004 vagas;

– 1004 vagas; Pesquisadores em Informações Geográficas e Estatísticas – 11 vagas;

– 11 vagas; Técnicos em Informações Geográficas e Estatísticas – 1488 vagas.

Cronograma previsto concurso IBGE

No pedido pelo novo concurso também foi elaborado um cronograma com as possíveis datas de publicação do edital, provimento de servidores, entre outros.

Caso o pedido seja aceito pelo governo, de acordo com o cronograma presente no documento, em janeiro de 2023 deverá ocorrer a contratação da banca organizadora do certame para, em seguida, no mês de fevereiro, possa ser possível a publicação do edital.

Já a divulgação do resultado final, seria realizado em abril de 2023 e o provimento dos novos servidores, em maio.

Confira abaixo a tabela com a previsão de cronograma para os cargos de Analista, Tecnologista, Pesquisador e Técnico: