Concurso INSS: cronograma prevê provas em até 4 meses após edital

No último dia 19, o Instituto Nacional do Seguro Social solicitou, ao Ministério da Economia, um novo concurso INSS. O pedido atualizado este ano visa ao preenchimento de 7.830 vagas, em cargos dos níveis médio e superior.

O documento enviado à pasta também traz o cronograma para a realização do concurso, caso ele seja autorizado. Conforme o ofício, o primeiro passo, logo após o aval, será a definição da oferta de vagas, o que deverá acontecer em três dias.

Vale lembrar que o Ministério da Economia pode autorizar um quantitativo diferente do solicitado. Após essa etapa, o cronograma do INSS prevê a elaboração da minuta do edital, contendo assim as principais informações para a elaboração do documento oficial do concurso.

O prazo para fechar o projeto básico, segundo o pedido de concurso, é de oito dias. Posteriormente, a autarquia reserva até 23 dias para a escolha e contratação da banca organizadora.

Em seguida, o INSS prevê cinco dias para fechar a elaboração do edital, o publicando em Diário Oficial com antecedência de quatro meses para a prova. O instituto pretende receber inscrições por um mês.

Confira abaixo o cronograma sugerido pelo INSS para o concurso

Definição das vagas do concurso INSS – três dias

– três dias Elaboração do projeto básico – oito dias

oito dias Envio do projeto básico às bancas organizadoras – um dia

um dia Recebimento das propostas das bancas – cinco dias

cinco dias Escolha da banca – um dia

um dia Elaboração do contrato – seis dias

– seis dias Assinatura do contrato – dez dias

– dez dias Elaboração do edital – cinco dias

cinco dias Publicação do edital – quatro meses antes da data da prova

Novo pedido de concurso INSS inclui área-meio

Um novo pedido de concurso INSS foi enviado ao ME, desta vez, com o objetivo de preencher 7.830 vagas, em cargos dos níveis médio e superior.

O diferencial entre este pedido e o enviado em 2021 é o quantitativo de vagas, sendo 255 a mais do que a solicitação feita no ano passado.

Além disso, essas 255 vagas estão concentradas na área-meio, sendo 80 oportunidades para o cargo de técnico do seguro social, e 175 para o analista do seguro social.

A área meio do INSS costuma ser uma função generalista, que, nos últimos anos, inclusive, foi alvo de protestos das categorias após portarias que viabilizariam a terceirização de cargos nesse setor serem publicadas.

Desta forma, caso o concurso INSS seja autorizado pelo Ministério da Economia, tudo indica que a seleção contará com, pelo menos, 255 vagas generalistas, em que apenas a conclusão do nível médio ou superior será necessário, sem a exigência de cursos específicos.

Confira abaixo as demais vagas solicitadas pelo INSS

Técnico do seguro social – R$5.186,79

áreas: Análise Reconhecimento de Direito RGPS (2.938 vagas), Combate à Fraude (734), Serviço de Apoio ao Reconhecimento de Direito (216), Serviço de Atendimento de Demandas Judiciais (40), Serviço de Cobrança Administrativa (34), Análise Reconhecimento de Direito RPPS (46) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (1.996).

Analista do seguro social – R$7.659,87

áreas: Serviço Social (463 vagas), Reabilitação Profissional (702) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (406).

Vale ressaltar que o novo pedido mantém a sugestão de mudança de escolaridade para o técnico do seguro social, ou seja, passando do nível médio para o superior.

No entanto, como já adiantado em conversas entre representantes da categoria e o Ministério da Economia, essa nota técnica ainda precisará passar por novos estudos. Desta forma, no próximo edital não haverá alteração de escolaridade.

Atual ministro aposta em edital ainda este ano

Ao tomar posse como ministro do Trabalho e Previdência, em março, José Carlos Oliveira falou sobre a possibilidade de um novo concurso INSS, autarquia que presidiu desde novembro de 2021 e pela qual foi servidor de carreira desde 1985.

Na ocasião, em resposta ao Correio Braziliense, o titular da pasta demonstrou otimismo pela autorização e realização do concurso ainda este ano.

No entanto, segundo ele, a oferta de vagas deverá ser menor do que a solicitada ao Ministério da Economia em 2021.

“Existe um diálogo para que haja concurso público, sim, neste ano. Talvez, não no número que a gente solicitou, de 7,5 mil”, afirmou à época.

Veja como foi o último concurso INSS em 2015

Para quem já deseja iniciar a preparação, o último edital pode ser usado como base. Realizado em 2015, o concurso do INSS contou com 950 vagas para técnicos e analistas.

A seleção teve a organização do Cebraspe. Os candidatos ao cargo de técnico foram submetidos a uma prova objetiva, contendo 120 questões sobre:

Ética no Serviço Público;

Regime Jurídico Único;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Noções de Informática; e

Conhecimentos Específicos.

Já os analistas tiveram disciplinas de Português, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Legislação Previdenciária, Legislação da Assistência Social, Saúde do Trabalhador e da Pessoa com Deficiência.