Concurso Ministério das Comunicações: saem locais de prova

Os locais de aplicação das provas objetivas do concurso para o Ministério das Comunicações foram divulgados nesta segunda-feira, 18. A consulta é feita pelo site do Cebraspe , organizador da seleção, mediante o preenchimento do número do CPF.

As avaliações objetivas serão realizadas no próximo domingo, 24 de abril, às 14h. A recomendação é chegar ao local de provas com uma hora de antecedência.

Os concorrentes deverão levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, comprovante de inscrição e documento de identidade original.

Será facultativo o uso de máscara de proteção facial, que cubra o nariz e a boca. Os concorrentes serão submetidos à verificação da temperatura corporal e deverão respeitar o distanciamento social.

A organização do concurso também disponibilizará frascos de álcool em gel 70% nas salas e nos locais de circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.

Durante a aplicação será proibido o uso de aparelhos eletrônicos, fones de ouvido, óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira, marca-texto, borracha, além de acessórios como boné, chapéu e gorro.

Como serão as provas do concurso Ministério das Comunicações?

As provas objetivas do concurso para o Ministério das Comunicações serão compostas por 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Gerais e 70 de Conhecimentos Específicos.

Na parte geral, as disciplinas abordadas serão: Língua Portuguesa, Informática, Raciocínio Lógico, Atualidades, Ética no Serviço Público e Regimento Interno.

No caso dos candidatos à atividade 1 (atividades técnicas de complexidade gerencial, de tecnologia da Informação e de Engenharia Sênior), haverá ainda questões de Língua Inglesa, no exame geral.

Para ser aprovado na avaliação objetiva será preciso alcançar o mínimo de dez pontos em Conhecimentos Gerais, 21 em Conhecimentos Específicos e 36 no conjunto das provas.

Além disso, será necessário se classificar dentro das colocações definidas no edital. Os aprovados terão os seus títulos avaliados, em data a ser revelada pela banca.

Depois da homologação de todas as etapas, o concurso ficará válido por dois anos, cabendo prorrogação por mais dois. Nesse período, serão realizadas as convocações de aprovados.

Concurso Ministério das Comunicações oferece 217 vagas

O edital do concurso foi publicado no dia 25 de fevereiro. Ao todo, estão disponíveis 217 vagas para contratação temporária. A lotação será em Brasília, no Distrito Federal.

Para se candidatar foi preciso ter o nível superior completo. Os salários variam conforme as especialidades abaixo:

Atividades técnicas de complexidade gerencial – 10 vagas e salários de R$8.300;

– 10 vagas e salários de R$8.300; Atividades técnicas de complexidade intelectual – 97 vagas e salários de R$6.130;

– 97 vagas e salários de R$6.130; Atividades técnicas de suporte – 110 vagas e salários de R$3.800.

As oportunidades são para complementar o quadro de funcionários nas Secretarias de Telecomunicações (Setel), Radiodifusão (Serad), Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) e demais áreas meio da pasta.

Os aprovados serão contratados por até quatro anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. A secretária-executiva do Ministério das Comunicações, Estella Dantas, falou sobre a seleção.

“Desde que foi recriado o MCom, o ministro Fábio Faria luta pela recomposição do quadro funcional. O Ministério implantou novos programas, avançou enormemente tanto na área de telecomunicações quanto na radiodifusão, e essas novas atribuições demandam corpo técnico qualificado. Ficamos felizes que o Ministério da Economia tenha compreendido nossa necessidade e atendido nosso pleito”, disse.