Concurso Previc com 38 vagas para auditores é solicitado ao MTE

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar voltou a reforçar a necessidade de um novo concurso Previc. Desta vez, no entanto, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas deu ênfase ao quadro de auditores fiscais.

Em ofícios encaminhados internamente e enviados ao secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Silva Dalcolmo, o diretor-superintendente da autarquia, Lucio Rodrigues Capelletto, reforça a necessidade de um novo edital com 38 vagas para auditores.

Na nota técnica enviada à pasta, a autarquia revela que, embora a Lei nº 11.457, de 2007, autorize o Poder Executivo a fixar o exercício de até 385 auditores fiscais no antigo Ministério da Previdência Social ou na Previc, a necessidade atual da autarquia é de 38 profissionais.

Segundo a Previc, desde 2013, 25 servidores deixaram a autarquia, enquanto 13 estão em condições de aposentadoria. “Merece destacar que a ausência de mecanismo eficaz de reposição de AFRFB restringe a capacidade de trabalho da supervisão”, diz em nota.

Em 2021, concurso Previc foi solicitado

Em 2021, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar pediu aval para preencher 186 vagas efetivas, sendo elas:

Cargo solicitado Número de vagas Requisito especialista em previdência complementar 63 nível superior analista administrativo 40 nível superior técnico administrativo 45 nível médio auditor fiscal 38 nível superior

O quantitativo solicitado, este ano, para o cargo de auditor fiscal segue sendo o mesmo. No entanto, devido à necessidade, os demais cargos não foram citados no ofício enviado ao MTE.

As carreiras da Previc contam com ganhos iniciais de R$5.901,37 (graduados) e R$3.110,27 (técnicos), que podem chegar a R$12.853,37 e R$5.879,07, respectivamente, conforme as gratificações.

Os aprovados em um concurso Previc ainda recebem vale-transporte e benefícios como auxílio-alimentação de R$458, assistências médica e odontológica e auxílio pré-escolar.

O pedido de 2021 ressaltou que o único concurso realizado para a autarquia ocorreu em 2010, sendo que o aval, na época, foi para o preenchimento de 50% das vagas solicitadas.

“Assim, houve o ingresso de somente 100 novos servidores. Importante colacionar o alto índice de rotatividade desse certame, refletido na permanência de apenas 57% da força de trabalho que ingressou por aquele concurso”, diz a autarquia no ofício enviado ao ME.

Vale lembrar que a demanda enviada ao MTE deve ser aprovada pela pasta e, posteriormente, encaminhada ao Ministério da Economia, órgão responsável pelo aval de novos concursos públicos.

Veja como foi o último concurso Previc

O último concurso Previc foi realizado em 2010, por meio do Cebraspe. Ao todo, foram oferecidas 100 vagas, sendo elas nos cargos de:

nível médio : técnico administrativo (20); e

: técnico administrativo (20); e nível superior: analista administrativo – TI, Contábil e Administrativa (20) e especialista em previdência complementar – Atuarial, Finanças e Contábil (60).

As oportunidades de nível superior foram todas para atuação no Distrito Federal, enquanto as de nível médio foram distribuídas pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, DF, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas, discursivas e de títulos. Os exames foram realizados nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal.

A prova objetiva teve 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 Específicos. Na parte geral, foram cobradas as disciplinas de: