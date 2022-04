Concurso público: 10 editais abertos para nível fundamental

Concurso Prefeitura Municipal de Nipoã (SP)

O edital do concurso público da Prefeitura Municipal de Nipoã (SP) está com as inscrições abertas até o dia 29 de abril de 2022.

O certame oferta 20 vagas imediatas para diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior, com salários que vão de R$ 1.265,00 a R$ 3.104,88.

As inscrições devem ser realizadas no sida Fênix Concursos, banca organizadora, com taxa de participação entre R$30,00 e R$70,00.

Confira mais detalhes no edital aqui!

Concurso público Prefeitura de Capivari (SP)

Foi publicado o edital do concurso da Prefeitura de Capivari (SP), que oferece 20 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 26 de maio de 2022, pelo site do IBAM, banca responsável pelo certame.

Os salários oferecidos variam entre R$1.690,50 e R$​​3.662,50, com jornadas de trabalho de 14 a 40 horas semanais de jornada.

Veja detalhes no edital aqui!

Concurso Prefeitura de Canabrava do Norte (MT)

O concurso da Prefeitura de Canabrava do Norte (MT) está com inscrições abertas e oferta 48 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As candidaturas devem ser realizadas pelo site da banca organizadora Assepublica. As taxas de participação vão de R$ 50 a R$ 100.

As remunerações oferecidas foram estipuladas em até R$ 4.999,32.

Veja detalhes sobre este edital aqui!

Concurso Prefeitura de Boa Vista do Buricá (RS)

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Buricá (RS), com a oferta de três vagas para cargos de níveis fundamental e médio.

As candidaturas devem ser feitas presencialmente, na sede da Prefeitura, até o dia 28 de abril de 2022. Não há informações sobre a taxa para participar do concurso.

Os salários foram estipulados nos valores que vão de R$ 1.550,00 a R$ 1.640,42.

Concurso público Prefeitura de Catanduvas (SC)

Foi publicado o edital do concurso Prefeitura de Catanduvas (SC), que oferta 13 vagas para todos os níveis de escolaridade.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 19 de maio de 2022, pelo site do próprio município. As taxas variam entre R$ 60,00 e R$ 100,00.

As remunerações iniciais vão de R$ 1.908,09 a R$ 11.671,32, a depender do cargo pretendido pelo candidato.

Veja mais detalhes no edital!

Concurso público Prefeitura de Nhandeara (SP)

Até o dia 20 de maio de 2022, estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Nhandeara (SP), que oferece 21 vagas imediatas e mais formação de cadastro reserva para cargos de todos os níveis.

As candidaturas devem ser feiras pelo site da banca organizadora, o Instituto Unique, com taxa de participação de R$ 33,50 ou R$ 100,00.

Os salários iniciais estão estipulados entre R$ 1.022,34 e R$ 17.206,27, a depender do cargo pretendido.

Confira mais detalhes no edital aqui!

Concurso Prefeitura de Uarini (AM)

O edital do concurso público da Prefeitura de Uarini (AM) está com as inscrições abertas e oferece 307 vagas para cargos de níveis fundamental, técnico, médio e superior.

As candidaturas devem ser feiras até o dia 23 de maio de 2022, pelo site da banca Merkabah. Os salários vão de $ 1.150,00 a R$ 15.000,00, a depender do cargo pretendido.

Também estão estabelecidas oportunidades para formação de cadastro de reserva.

Confira mais detalhes aqui!

Concurso Prefeitura de Jaborá (SC)

Com a oferta de 13 vagas imediatas, o edital do concurso público da Prefeitura Municipal de Jaborá (SC) foi publicado para cargos de todos os níveis.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de maio, no site da Amauc, banca organizadora do certame. A taxa de participação varia entre R$ 50,00 e R$ 150,00.

Os salários ofertados vão de R$ 1.750,00 podendo chegar a R$ 3.982,04, com jornada de 40 horas semanais, a depender do cargo.

Confira mais detalhes aqui!

Concurso público Prefeitura Cruzeiro do Sul (RS)

Interessados no concurso público da Prefeitura Municipal Cruzeiro do Sul (RS) têm até o dia 12 de maio para se inscreverem.

As candidaturas devem ser realizadas no site da Legalle Concursos, banca organizadora do certame. O valor da taxa é de R$ 60,00 a R$ 180,00.

Ao todo, são ofertadas vagas para diversos cargos com oportunidades de formação de cadastro reserva para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira mais informações aqui!

Concurso Prefeitura de Praia Grande (SP)

Foi publicado o edital do concurso da Prefeitura de Praia Grande (SP) com a oferta de 87 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários ofertados são de até R$ 16,9 mil.

As candidaturas devem ser feitas até o dia 11 de maio pelo site da banca Ibam Concursos. A taxa de participação é de R$ 56 a R$ 92.

Confira mais informações aqui!