Concurso público: cinco editais publicados nesta quarta-feira

Ótimas oportunidades de concurso público para os candidatos que querem garantir o seu cargo foram publicadas nesta quarta-feira, 27 de abril. Ao todo foram cinco novos editais, que oferecem vagas para diversos níveis de escolaridade.

Para ficar bem informado, você pode também pode conferir as notícias que foram destaque no blog do Direção Concursos neste dia 27 de abril de 2022.

Edital UECE

A Universidade Estadual do Ceará publicou edital com a oferta de 135 vagas de nível superior para a carreira de Professor Adjunto.

A banca organizadora do certame é a Funece, que irá disponibilizar as inscrições em seu portal entre os dias 7 de junho a 20 de junho de 2022. O valor da taxa de participação é de R$ 250,00.

A data da prova objetiva ainda não foi definida pela banca, que vai divulgar maiores informações a respeito do concurso público posteriormente.

O valor do salário inicial é de R$ 6.208,82, acrescido de uma gratificação de regência de classe (1%) e de incentivo profissional (60% para mestre, 80% para doutor e 100% para pós-doutor).

Saiba todos os detalhes aqui!

Concurso SP

A Prefeitura Municipal de Capivari (concurso público SP) lançou edital com a oferta de 20 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As remunerações estão entre R$1.690,50 a R$​​3.662,50, de acordo com cada cargo. As jornadas semanais de trabalho são de 14 a 40 horas semanais.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 26 de maio de 2022, através do site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), banca organizadora do certame.

O valor da taxa de inscrição foi estipulado desta forma:

Monitor de Apoio e Transporte Escolar – R$ 49,00

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil / Oficineiros (todos) – 65,00

Professores (todos) / Psicopedagogo – R$ 84,00

As provas objetivas estão marcadas para ocorrer no dia 26 de junho de 2022.

Ficou interessado? Clique aqui e confira maiores informações.

Concurso SC

O Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul – CIRSURES, divulgou duas seleções: um concurso público e um processo seletivo para atuar na cidade de Urussanga, Santa Catarina.

As oportunidades são para formação de um cadastro de reserva para futuras vagas. As inscrições estarão abertas entre os dias 30 de abril a 30 de maio no site da banca WE do Gestão de Serviços Empresariais. A taxa custa R$ 50,00 ou R$ 100,00, a depender do cargo.

O concurso público oferta cargos de Agente de Controle Interno, Auxiliar Administrativo, Secretário(a), Motorista, Auxiliar de Serviços Gerais e Agente de Coleta de Lixo. Os salários estão entre R$ 1.597,18 a R$ 3.300,06.

Por sua vez, o processo seletivo disponibiliza vagas para as funções de Engenheiro Civil, Operador de Usina de Asfalto, Aplicador de Asfalto, Operador de Máquinas, Auxiliar de Usina de Asfalto e Rasteleiro. Para isso, a remuneração oferecida será de R$ 2.019,97 a R$ 7.739,30.

As provas objetivas estão previstas para o dia 19 de junho de 2022 e terá duração de duas horas.

Concurso Unicentro – PR

A Universidade Estadual do Centro-Oeste – Unicentro publicou edital para Professor de Ensino Superior da Instituição. As inscrições estarão abertas entre 2 a 12 de maio de 2022, no próprio site da Universidade. O valor da taxa é de R$ 240,00.

As inscrições ocorrerão em duas etapas: a primeira será a o formulário de aceitação das normas e a segunda será para envio de documentos requisitados.

As provas estão previstas para serem aplicadas nos dias 25 a 27 de maio de 2022. As avaliações consistirão em:

a) Prova escrita com leitura pública

b) Prova didática

c) Prova de títulos

Os salários iniciais são de:

Além desse valor, os candidatos podem receber uma gratificação por qualificação, que pode ter um acréscimo de 20% a 75% do salário base.

Concurso RS

A Prefeitura de Dois Irmãos publicou dois editais nesta quanta-feira, 27 de abril. Um edital é para concurso público e outro é para processo seletivo.

O concurso público oferece 53 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior em diversas áreas. Os salários oferecidos estão entre R$ 1.620,57 a R$ 14.819,65.

Para o processo seletivo são direcionadas 8 vagas para candidatos de níveis médio e técnico. O salários inicial é de R$ 1.729,31 para todos os cargos.

Os dois certames estão sob a organização da banca Legalle Concursos. As inscrições podem ser feitas entre os dias 27 de abril a 26 de maio. O valor da taxa é de R$ 42,14, R$ 63,20 ou R$ 84,27, a depender do cargo.

As provas objetivas das duas seleções estão previstas para o dia 19 de junho.

Quer receber as notícias do mundo dos concursos no seu Telegram? Participe agora do nosso grupo de notícias clicando aqui!