Concurso público: confira 6 editais já publicados nesta semana

Novos editais de concurso público foram divulgados nesta terça-feira, 5 de abril, com vagas para todos os níveis de escolaridade.

Concurso público Sefaz PE

Foi publicado o edital do concurso Sefaz PE (Secretaria de Fazenda de Pernambuco), com 40 vagas distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. As oportunidades se distribuem da seguinte forma:

10 vagas para o cargo de Analista de Apoio Administrativo às Atividades Fazendárias (AnAAF)

30 vagas para o cargo de Assistente de Apoio Administrativo às Atividades Fazendárias (AsAAF)

Conforme o edital, a remuneração inicial dos cargos é de:

Assistente: R$ 1.409,06

R$ 1.409,06 Analista: R$ 2.309,20

As inscrições para o concurso Sefaz PE devem ser realizadas do dia 5/4 a 5/5 mediante o pagamento da taxa de inscrição de:

a) Para o cargo de nível superior, R$ 130,00 (cento e trinta reais) e

b) Para o cargo de nível médio, R$ 100,00 (cem reais)

As provas objetivas estão marcadas para o dia 19 de junho de 2022.

Veja mais detalhes do edital aqui!

Concurso Bombeiros ES

Foi publicado o edital do concurso Bombeiros ES. As vagas serão para os cargos de Soldados Combatentes. A organização da seleção está sob responsabilidade da banca Idecan.

São 120 vagas para o cargo de Soldado e um cadastro reserva de 880 oportunidades, distribuídas da seguinte forma:

O salário pago aos soldados, durante o curso de formação, será 1.505,95 (Bruto) + R$300,00 (Auxílio-alimentação). Após formado, o salário será de R$ 3.735,79 (Bruto) + R$300,00 (Auxílio-alimentação). Veja abaixo:

Os interessados podem se inscrever no site do Idecan de 5 de abril até o dia 9 de maio de 2022. A taxa de inscrição é de R$ 79,00.

É importante ressaltar que para este edital é necessário preencher alguns requisitos:

Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade, na data da matrícula no Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar (CFSd-BM), e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade, no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, conforme previsão do artigo 10º da Lei nº 3.196/1978.

Ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens e 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres, conforme artigo 9º da Lei nº 3.196/1978.

Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir automóvel, no mínimo na categoria “B”.

Ter escolaridade mínima de ensino médio completo ou equivalente reconhecido pelo órgão competente, conforme exigência da Lei Complementar 911/2019.

O concurso Bombeiros ES é composto por oito etapas, sendo estruturadas da seguinte forma:

1º Etapa : Prova Objetiva de Múltipla Escolha e classificatória, no que se refere à Avaliação de Títulos. Parte 1 – Exame Intelectual, consistente de prova objetiva; Parte 2 – Avaliação de títulos (Apresentação de Carteira Nacional de Habilitação).

: Prova Objetiva de Múltipla Escolha e classificatória, no que se refere à Avaliação de Títulos. 2ª Etapa : Exame de Aptidão Física, de responsabilidade do CBMES.

: Exame de Aptidão Física, de responsabilidade do CBMES. 3ª Etapa : Inspeção de Saúde, de responsabilidade do CBMES.

: Inspeção de Saúde, de responsabilidade do CBMES. 4ª Etapa : Avaliação Psicológica, de responsabilidade do CBMES.

: Avaliação Psicológica, de responsabilidade do CBMES. 5ª Etapa : Exame Toxicológico, de responsabilidade do CBMES.

: Exame Toxicológico, de responsabilidade do CBMES. 6ª Etapa : Investigação Social, de responsabilidade do CBMES.

: Investigação Social, de responsabilidade do CBMES. 7ª Etapa : Consistirá na Apresentação dos Candidatos aprovados até a 7ª etapa, nos limites das vagas oferecidas, ao Centro de Recursos Humanos, para entrega dos documentos para matrícula no Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar (CFSd-BM).

: Consistirá na Apresentação dos Candidatos aprovados até a 7ª etapa, nos limites das vagas oferecidas, ao Centro de Recursos Humanos, para entrega dos documentos para matrícula no Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar (CFSd-BM). 8ª Etapa: Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar (CFSd-BM)**, de responsabilidade do CBMES.

A prova objetiva está marcada para o dia 3 de julho de 2022.

Veja mais detalhes do edital publicado aqui!

Concurso público Prefeitura de Cunha (SP)

Foi publicado o edital de concurso público para a Prefeitura de Cunha, em São Paulo. O edital oferta 12 vagas, além de oportunidades de cadastro reserva para candidatos de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior.

As oportunidades se distribuem da seguinte forma:

Nível alfabetizado

Coveiro

Mecânico

Pintor de Obras

Jardineiro

Borracheir

Trabalhador Braçal

Pedreiro

Nível fundamental

Motorista

Monitor de Educação Infantil

Ensino médio

Coordenador de Transporte Escolar

Secretário de Escola

Nível superior

Arquiteto

Engenheiro de Tráfego

Médico Clínico Geral

Médico Pediatra

Médico Ginecologista

Fisioterapeuta

Professor de Educação Física – PEB II

Os salários iniciais dos profissionais variam de acordo com o cargo e a carga horária exigida, sendo assim as remunerações estão entre R$1.212,00 (40 horas semanais) a R$ 4.633,07 (20 horas semanais).

As inscrições já podem ser realizadas no site da AGIRH (Assessoria e Gestão Integrada em Recursos Humanos) entre os dias 5 a 27 de abril de 2022. O valor da taxa é de R$ 40,00, R$ 45,00 ou R$ 55,00, a depender do cargo ao qual o candidato pretende concorrer.

As provas objetivas estão marcadas para o dia 29 de maio.

Veja mais detalhes do edital publicado aqui!

Concurso Prefeitura de Bento Gonçalves (RS)

A Prefeitura de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, publicou mais um edital. Este certame oferta, ao todo, 55 vagas, além da formação de cadastro reserva em cargos de nível superior.

Os interessados nos cargos ofertados podem se inscrever no site da Fundação La Salle, organizadora do edital, de 5 de abril a 4 de maio de 2022. A taxa de inscrição é de R$ 180,00.

Conforme a tabela apresentada, os salários iniciais estão entre R$ 2.095,84 a R$ 6.320,89. O edital demonstra que existe a possibilidade de valores adicionais ao vencimento dos servidores, que são demonstradas na Lei Complementar 75/2004 e na Lei Complementar 77/2004.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 3 de julho de 2022.

Veja mais detalhes do edita publicado aqui!

Concurso público Prefeitura de Pirapozinho (SP)

Foi publicado edital de concurso público para a Prefeitura de Pirapozinho, em São Paulo, com a oferta de 22 oportunidades para todos os níveis de escolaridade.

Os interessados podem se inscrever no site da KLC Concursos até o dia 24 de abril de 2022. A taxa de inscrição é de R$ 25,00, R$ 35,00, R$ 50,00 e R$ 70,00, a depender do cargo pretendido.

O edital oferta salário inicial que varia entre R$ 1.233,09 a R$ 3.646,15. Já no caso de docentes, o pagamento será por meio de hora-aula, no valor de R$ 15,44.

A prova objetiva está marcada para o dia 8 de maio de 2022.

Veja mais detalhes do edital publicado aqui!

Concurso Câmara Municipal de Indiaporã (SP)

Foi publicado o edital de concurso público para a Câmara Municipal de Indiaporã, em São Paulo. É uma oportunidade para o cargo de Procurador Jurídico.

Os interessados podem se inscrever no site da Consesp, organizadora do edital, até o dia 20 de abril. A taxa de inscrição é de R$100,00.

Os aprovados farão jus ao salário inicial no valor de R$ 5.556,87.

A prova objetiva está marcada para o dia 22 de maio de 2022.

Veja mais detalhes no edital publicado!