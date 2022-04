Concurso TRT 14 (RO e AC): edital autorizado; banca em definição

Cursos para TRT 14

Concurso TRT 14: Situação atual

Autorização

Está oficialmente autorizada a realização do novo concurso público para provimento de cargos no quadro de servidores em diversos TRTs, incluindo o TRT da 14ª Região (RO e AC).

De acordo com o CSJT a autorização entrará em vigor assim que o cumprimento da redistribuição de cargos dos Tribunais Regionais do Trabalho da 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª,11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 18ª, 19ª, 21ª e 23ª regiões, para o TRT da 22ª região for efetuado.

Cargos vagos

Segundo o levantamento mais recente, de dezembro de 2019, o órgão possui atualmente 91 cargos vagos em seu quadro de servidores. O cargo com maior déficit é o de Técnico Judiciário.

Concurso TRT 14: Carreira

Remuneração e benefícios

Segundo a estrutura remuneratória do quadro de servidores do TRT 14, o vencimento básico inicial varia entre R$ 1.621,12 e R$ 5.189,71. Os valores apresentados abaixo já estão acrescidos da Gratificação de Atividade Judiciário (GAJ), mas o servidor pode receber também outras gratificações que aumentam ainda mais o valor.

Analista Judiciário (vencimento base + GAJ):

Inicial: R$ 12.455,30

Final: R$ 18.701,52

Técnico Judiciário (vencimento base + GAJ):

Inicial: R$ 7.591,37

Final: R$ 11.389,39

Além do vencimento, os servidores também podem receber os seguintes benefícios assistenciais e gratificações:

Auxílio-alimentação: R$ 910,08

Assistência pré-escolar: R$ 719,62

Assistência médica e odontológica: R$ 215,00

Auxílio-transporte

Exames periódicos

Gratificação de Atividade Externa – GAE

Gratificação de Atividade de Segurança – GAS

Adicional de Qualificação

Atribuições dos cargos do concurso TRT 14

Analista Judiciário do TRT 14 – Área Judiciária

Analisar petições e processos, confeccionar minutas de votos, emitir informações e pareceres;

proceder a estudos e pesquisas na legislação, na jurisprudência e na doutrina pertinente para fundamentar a análise de processo e emissão de parecer;

fornecer suporte técnico e administrativo aos magistrados, órgãos julgadores e unidades do Tribunal;

inserir, atualizar e consultar informações em base de dados;

verificar prazos processuais.

Analista Judiciário do TRT 14 – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal

Executar citações, notificações, intimações e demais ordens judiciais, certificando no mandado o ocorrido;

executar penhoras, avaliações, arrematações, praças e hastas públicas, remissões, adjudicações, arrestos, sequestros, buscas e apreensões, lavrando no local o respectivo auto circunstanciado.

Analista Judiciário do TRT 14 – Especialidade Tecnologia da Informação

Desenvolver projetos e sistemas de informática;

documentar os sistemas;

analisar e avaliar diagramas, estruturas e descrições de entradas e saídas de sistemas;

sugerir as características e quantitativos de equipamentos necessários à utilização dos sistemas;

analisar e avaliar as definições e documentação de arquivos, programas, rotinas de produção e testes de sistemas;

identificar as necessidades de produção, alteração e otimização de sistemas;

prestar suporte técnico e treinamento aos usuários de sistemas; analisar e avaliar procedimentos para instalação de base de dados, assim como definir dados a serem coletados para teste paralelo de sistemas;

planejar e coordenar as atividades de manutenção dos sistemas em operação.

Analista Judiciário do TRT 14 – Especialidade Psicologia

Realizar atividades relacionadas às áreas de psicologia organizacional e clínica;

realizar atendimentos, diagnósticos e inspeções de saúde;

prescrever tratamentos;

realizar visitas domiciliares ou em dependências hospitalares;

emitir laudos e pareceres;

conceder licenças para tratamento de saúde relacionadas à psicologia;

homologar atestados de saúde relacionados à psicologia emitidos por profissionais externos ao quadro do Tribunal;

atuar em programas de educação e prevenção de doenças;

atuar em processos de seleção, acompanhamento, treinamento, análise ocupacional, avaliação de desempenho e desligamento de pessoal.

Analista Judiciário do TRT 14 – Especialidade Estatística

Planejar e desenvolver investigações estatísticas;

coordenar os trabalhos de coleta, análise e interpretação de dados;

elaborar pareceres e instrumentais técnicos, laudos e relatórios; fornecer informações que favoreçam tomadas de decisões e o acompanhamento da execução de atividades.

Técnico Judiciário do TRT 14 – Área Administrativa

Prestar apoio técnico e administrativo pertinente às atribuições das unidades organizacionais;

executar tarefas de apoio à atividade judiciária;

arquivar documentos;

efetuar tarefas relacionadas à movimentação e à guarda de processos e documentos;

atender ao público interno e externo;

classificar e autuar processos;

realizar estudos, pesquisas e rotinas administrativas.

Técnico Judiciário do TRT 14 – Especialidade Tecnologia da Informação

Executar atividades relacionadas ao desenvolvimento, teste, codificação, manutenção e documentação de programas e sistemas de informática;

prestar suporte técnico e treinamento a usuários;

elaborar páginas para internet e intranet;

identificar as necessidades de produção, alteração e otimização de sistemas;

efetuar os procedimentos de cópia, transferência, armazenamento e recuperação de arquivos de dados;

elaborar pareceres técnicos.

Requisitos dos cargos do concurso TRT 14

Analista Judiciário – Área Judiciária

Diploma de curso de Graduação em Direito.

Analista Judiciário – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal

Diploma de curso de Graduação em Direito.

Analista Judiciário – Especialidade Tecnologia da Informação

Diploma de curso superior em Tecnologia da Informação, ou de qualquer outro curso superior com Pós-Graduação na área de Tecnologia da Informação.

Analista Judiciário – Especialidade Estatística

Diploma de curso de graduação em Estatística e registro no Conselho Regional de Estatística.

Analista Judiciário – Especialidade Psicologia

Diploma de curso de graduação em Psicologia e registro no Conselho Regional de Psicologia.

Técnico Judiciário – Área Administrativa

Certificado de conclusão de curso de ensino médio ou de curso técnico equivalente.

Técnico Judiciário – Especialidade Tecnologia da Informação

Certificado de curso de nível médio acrescido de curso de programação com, no mínimo, 120 horas/aula, ou curso técnico na área de informática.

Último concurso TRT 14 – 2018

O último concurso do TRT 14 foi realizado em 2018, sob organização da Fundação Carlos Chagas, a FCC. O certame ofertou 02 vagas imediatas mais cadastro de reserva para o cargo de Analista Judiciário nas especialidades Estatística e Psicologia.

Foram registrados no total 599 inscrições, sendo 190 para candidatura à especialidade Estatística e 409 à especialidade Psicologia.

Homologado em novembro de 2018, o certame fica válido por dois anos, até 2020. Caso seja necessário, o concurso poderá ser prorrogado por mais dois anos uma única vez.

Etapas do concurso

Com duração de 4 horas e 30 minutos, os candidatos realizaram uma Prova Objetiva de conhecimentos gerais e específicos e um Estudo de Caso.

Conhecimentos Gerais – 20 questões (peso 1)

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência

Noções de Direito Constitucional

Noções de Informática

Noções de Direito Administrativo

Noções de Administração Pública

Conhecimentos Específicos – 40 questões (peso 3)

Estudo de Caso (peso 1)

Convocações

Até o momento foram convocados somente 02 candidatos, ambos empossados. Com o concurso válido até novembro de 2020, é possível que esse número aumente, uma vez que o edital prevê a oferta de cadastro reserva conforme disponibilidade do órgão.

Concurso TRT 14 – 2015

O concurso de 2015 ofertou vagas para Analista e Técnico Judiciário. Foram ofertadas no total, 06 vagas imediatas mais cadastro de reserva. Assim como o certame de 2018, a organização ficou por conta da FCC. Homologado em 2016, o certame foi posteriormente prorrogado por dois anos, ficando válido até 30 de julho de 2020.

Analista Judiciário

01 + CR: Área Judiciária

CR: Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal

CR: Especialidade Tecnologia da Informação

Técnico Judiciário

05 + CR: Área Administrativa

CR: Especialidade Tecnologia da Informação

Etapas do concurso

A seleção foi composta por uma Prova Objetiva de conhecimentos gerais e específicos. Os candidatos ao cargo de Analista realizaram ainda uma Prova Discursiva. Os candidatos ao cargo de Técnico tiveram 3 horas para realizar a prova, enquanto os candidatos ao cargo de Analista tiveram 4 horas.

As Provas foram realizadas nas cidades de Porto Velho e Ji-Paraná – estado de Rondônia, e Rio Branco – estado do Acre, conforme opção indicada pelo candidato no formulário de inscrição.

Analista Judiciário – Área Judiciária e Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal

Conhecimentos Gerais (peso 1):

Língua Portuguesa – 15 questões

Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático – 5 questões

Conhecimentos Específicos (peso 3):

Direito Constitucional – 5 questões

Direito Administrativo – 5 questões

Direito do Trabalho – 8 questões

Direito Processual do Trabalho – 8 questões

Direito Civil – 5 questões

Direito Processual Civil – 4 questões

Noções de Administração Pública – 3 questões

Regimento Interno do TRT da 14ª Região – 2 questões

Prova Discursiva – Tema Jurídico (peso 1)

Analista Judiciário – Especialidade Tecnologia da Informação

Conhecimentos Gerais (peso 1):

Língua Portuguesa – 15 questões

Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático – 5 questões

Conhecimentos Específicos – 40 questões (peso 3)

Prova Discursiva – Redação (peso 1)

Técnico Judiciário – Área Administrativa

Conhecimentos Gerais (peso 1):

Língua Portuguesa – 15 questões

Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático – 5 questões

Conhecimentos Específicos (peso 2)

Noções de Direito Constitucional – 5 questões

Noções de Direito Administrativo – 5 questões

Noções de Direito do Trabalho – 7 questões

Noções de Direito Processual do Trabalho – 7 questões

Noções de Direito Processual Civil – 5 questões

Noções de Administração Pública – 4 questões

Noções de Orçamento Público e Finanças – 5 questões

Regimento Interno do TRT da 14ª Região – 2 questões

Técnico Judiciário – Especialidade Tecnologia da Informação

Conhecimentos Gerais (peso 1):

Língua Portuguesa – 15 questões

Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático – 5 questões

Conhecimentos Específicos – 40 questões (peso 2)

Quantitativo de inscritos

Foram registrados 23.918 candidatos inscritos. O cargo que teve maior procura foi o de Técnico Judiciário – Área Administrativa, com 17.134 inscritos, que equivale a 71% do total de inscrições.

An. Jud. – Judiciária: 4.143 inscritos

An. Jud. – OJAF: 1.404 inscritos

An. Jud. – T.I.: 592 inscritos

Téc. Jud. – Administrativa: 17.134 inscritos

Téc. Jud. – T.I.: 645 inscritos

Convocações

Segundo o levantamento mais recente disponível no site do TRT 14, já foram convocados 130 candidatos. Desses, 90 tomaram posse. Os candidatos que não tomaram posse foram aproveitados pelo TRF 1, reposicionados para o final da lista, desistiram, entre outras situações.

Cargo Convocados Empossados An. Jud. – Judiciária 23 10 An. Jud. – OJAF 17 13 An. Jud. – T.I. 4 2 Téc. Jud. – Administrativa 80 61 Téc. Jud. – T.I. 6 4 Tabela de convocados e empossados

Concurso TRT 14 (RO e AC)

►Data: a definir

►Vagas: a definir

►Cargos: a definir

►Banca: a definir

►Escolaridade: a definir

►Último edital: Edital TRT 14 – 2018