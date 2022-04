Concursos Fiscais 2022: salários superiores a R$ 20 mil!

Quer ficar por dentro de todos os concursos fiscais previstos 2022? Então chegou ao lugar certo!

Neste artigo você encontra os certames previstos, autorizados, com banca definida e comissão formada para a área fiscal.

Traremos informações atualizadas sobre os concursos das receitas estadual, federal e municipal para você se preparar e decidir qual rumo seguir na área fiscal: auditor fiscal, analista tributário, entre outros.

Vale ressaltar que as remunerações dos concursos da área fiscal costumam ser bem atrativas!

Além disso, a maioria dos concursos da área fiscal não exigem formação específica. Claro que existem exceções e isso vai da necessidade de cada órgão em preencher seu quadro de servidores.

Concursos Fiscais Federais

Concursos Fiscais Federais de curto prazo (até 6 meses)

Concurso Receita Federal

Status: Solicitado/Aguardado para 2022

Perspectivas: Em reunião, ministro da Economia, Paulo Guedes, firmou compromisso de garantir a autorização do concurso no final de março, mais tardar em abril.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Auditor Fiscal e Analista Tributário

Auditor Fiscal e Analista Tributário Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: 699 solicitadas

699 solicitadas Salário: R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09

Concursos Fiscais Federais de longo prazo (mais de 1 ano)

Concurso AFT

Status: Solicitado

Perspectiva: Uma nova solicitação foi encaminhada. Seleção para AFT é pauta constante por parte do Sindicato.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Auditor Fiscal do Trabalho

Auditor Fiscal do Trabalho Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 21.029,09

Concursos Fiscais Estaduais

Concursos Fiscais Estaduais de curto prazo (até 6 meses)

Concurso Sefaz AP

Status: Comissão formada

Perspectivas: Segundo o Secretário de Fazenda do Amapá, Josenildo Santana, o edital sairá em breve. Comissão já está formada!

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Auditor Fiscal e Fiscal de Receitas (possíveis)

Auditor Fiscal e Fiscal de Receitas (possíveis) Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: a definir

a definir Salário: mais de R$ 20 mil (Transparência)

Concurso Sefaz MG

Status: Grupo de Trabalho formado

Perspectivas: Com Grupo de Trabalho formado, secretário do órgão afirmou que edital já encontra-se pronto.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Auditor Fiscal da Receita Estadual

Auditor Fiscal da Receita Estadual Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: 317 previstas

317 previstas Salário: R$ 5.189,31 + gratificações

Concursos Fiscais Estaduais de médio prazo (6 meses – 1 ano)

Status: Comissão formada

Perspectiva: Após ser anunciado para 2022, Comissão organizadora é formada.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargos: Fiscal de Tributos Estaduais

Fiscal de Tributos Estaduais Escolaridade: nível superior

nível superior Número de vagas: a definir

a definir Remuneração: R$ 26.559,20

Concurso Sefaz BA

Status: Previsto

Perspectiva: Novo concurso para Auditor Fiscal é autorizado verbalmente, mas ainda precisa ser assinado de forma oficial. Previstas 150 vagas para formação específica.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Auditor Fiscal

Auditor Fiscal Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: 150 previstas

150 previstas Salário: variável, até R$ 15 mil

Concurso Sefaz CE

Status: Banca definida (Cebraspe)

Perspectiva: Segundo a secretária executiva de Planejamento e Gestão Interna da Sefaz, Sandra Machado, o concurso já possui banca definida.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: Auditor Fiscal Adjunto

Auditor Fiscal Adjunto Escolaridade: Nível superior

Nível superior Número de vagas: 30 previstas

30 previstas Remuneração: cerca de R$ 13 mil

Concurso Sefaz PR

Status: Comissão formada

Perspectiva: As Comissões responsáveis pelo certame já finalizaram os estudos de cargos e vagas necessários. Certame segue trâmites internos.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Auditor Fiscal e Agente Fazendário A

Auditor Fiscal e Agente Fazendário A Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 5.229,54 e R$ 6.317,97 (mais gratificações)

Concurso Sefaz RJ

Status: Autorizado, porém ainda não oficializado

Perspectivas: Titular da pasta afirmou que concurso já está autorizado, porém, passa por estudos.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: Auditor Fiscal, Analista em Finanças Públicas e Agente de Fazenda

Auditor Fiscal, Analista em Finanças Públicas e Agente de Fazenda Formação: NíveL médio e superior

NíveL médio e superior Vagas: 50 previstas

50 previstas Salário: mais de R$ 20 mil

Concursos Fiscais Estaduais de longo prazo (mais de 1 ano)

Concurso Sefaz RR

Status: Anunciado para 2023

Perspectivas: Durante a cerimônia de posse dos 30 candidatos aprovados no concurso Sefaz RR para o cargo de Auditor Fiscal, uma nova seleção foi anunciada.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Técnico de Tributos Estaduais e Cefit

Técnico de Tributos Estaduais e Cefit Formação: nível superior

nível superior Vagas: 54

54 Salário: mais de R$ 10 mil (transparência)

Concurso Sefaz DF

Status: Previsto

Perspectivas: Em entrevista ao canal do Correio Braziliense, o secretário da Economia, André Clemente, anuncia expansão do serviço público com destaque para a carreira de Auditor de Tecnologia Informacional.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Auditor de TI

Auditor de TI Formação: nível superior

nível superior Vagas: A definir

A definir Salário: A definir

Concursos Fiscais Municipais

Concursos Fiscais Municipais de curto prazo (até 6 meses)

Concurso ISS Passo Fundo (RS)

Status: Escolha da banca

Perspectivas: Divulgada licitação para escolha da banca. Abertura das propostas prevista para 03/05.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Auditor Fiscal da Receita Municipal

Auditor Fiscal da Receita Municipal Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: 06

06 Salário: R$ 3.280,05

Concurso ISS Criciúma (SC)

Status: Comissão formada

Perspectivas: Comissão já trabalha na escolha da banca.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Auditor Fiscal da Receita Municipal

Auditor Fiscal da Receita Municipal Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: 01 + CR

01 + CR Salário: R$ 15.099,84

Concurso ISS Fortaleza (CE)

Status: Banca definida (Cebraspe)

Perspectiva: Após a retomada do concurso entre a Sefin e o Cebraspe, o cronograma da seleção precisou ser refeito. Serão ofertadas 50 vagas para o cargo de Analista do Tesouro Municipal.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Analista do Tesouro Municipal

Analista do Tesouro Municipal Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: 50

50 Salário: R$ 8.986,71

Concursos Fiscais Municipais de médio prazo (6 meses – 1 ano)

Concurso ISS Caruaru (PE)

Status: Autorizado

Perspectivas: Autorizado primeiro concurso para a carreira de Auditor Fiscal Municipal.

Vagas/Cargos e salário inicial: