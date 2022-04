Confira detalhes dos jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil

A CBF confirmou na noite desta terça-feira (19/4) detalhes sobre os jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil de 2022. Quem avançar para as oitavas de final do torneio receberá a quantia de R$ 3 milhões.

Apenas os locais dos jogos entre Azuriz x Bahia, Juazeirense x Palmeiras e Brasiliense x Atlético-MG permanecem indefinidos. Confira os horários, datas e locais das partidas: Jogos de volta:

10 de maio (terça-feira)

19h: América-MG x CSA – Independência, Belo Horizonte (MG)

20h30: – Azuriz x Bahia – A definir

21h30: Athletico x Tocantinópolis – Arena da Baixada, Curitiba (PR) 11 de maio (quarta-feira)

19h: Ceará x Tombense – Arena Castelão, Fortaleza (CE)

19h: Juazeirense x Palmeiras – A definir

19h: Cruzeiro x Remo – Mineirão, Belo Horizonte (MG)

21h30: Vila Nova x Fluminense – Serra Dourada, Goiânia (GO)

21h30: Corinthians x Portuguesa-RJ – Neo Química Arena, São Paulo (SP)

22h: Cuiabá x Atlético-GO – Arena Pantanal, Cuiabá (MT) 12 de maio (quinta-feira)

19h: Vitória x Fortaleza – Manoel Barradas, Salvador (BA)

19h30: São Paulo x Juventude – Morumbi, São Paulo (SP)

21h30: Botafogo x Ceilândia – Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

21h30: Santos x Coritiba – Vila Belmiro, Santos (SP) 21 de maio (sábado)

16h: Red Bull Bragantino x Goiás – Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

16h: Flamengo x Altos – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) 22 de maio (domingo)

19h – Brasiliense x Atlético-MG – A definir