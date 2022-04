Conheça Alessandra Souza e Kevin Corrêa, eleitos Miss e Mister Tarauacá no último domingo

Siga meu perfil @douglasricher

Alessandra Souza e Kevin Corrêa foram eleitos miss e mister Tarauacá na noite do último sábado (24). A academia de medicina, de 21 anos e 1,80 m, Alessandra Souza ficou em primeiro lugar na edição 2022 do concurso, que estava paralisado há nove anos. O acadêmico de educação física, Kevin Corrêa, de 21 anos e 1,86 m, foi eleito Mister Tarauacá na primeira realização do concurso masculino na cidade.

O Miss e Mister Tarauacá foi realizado na noite deste domingo (24) de abril, na Praça Cel. Alton Furtado no Centro do município. Ao todo, 9 adultos, sendo 4 homens e 5 mulheres, concorreram aos títulos. O concurso foi uma realização da Prefeitura de Tarauacá, através da Secretária Municipal de Cultura e Turismo.

