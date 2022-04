Conheça “Princesinha Dourada”, o primeiro lutador gay do MMA

Apesar de entre as mulheres a homossexualidade ser tratada com naturalidade, com direito a ter grandes nomes como Amanda Nunes e Jéssica Bate-Estaca como representantes da comunidade LGBTQIA+, no masculino parece existir uma barreira. As informações são do portal G1.

“Primeira parte de preconceito que tive dentro do MMA foi um rapaz de uma cidade vizinha. Ele falou pro meu professor de jiu-jítsu que, se ele perdesse pra mim, ele iria embora da cidade. Eu ganhei a luta no primeiro round, nocauteei o menino e ele saiu da cidade”, contou Washington.

Sempre com um roupão colorido, ele entra no ringue ao som da música “Cheguei”, da cantora Ludmilla, e diz que os fãs vibram.

“Meu sonho é lutar em grandes eventos de MMA e ter uma oportunidade que até hoje não tive. Acredito em mim mesmo e tenho potencial para isso. O único gay assumido no MMA está sendo eu. Sei que tem mais pessoas, só que elas têm medo do preconceito, do que os outros vão falar. Peço para eles aparecerem e dizerem seus nomes, baterem no peito. Mostrar para as pessoas que a gente pode ir além daquilo que tentam limitar a gente”, diz Washington.