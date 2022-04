Sou a voz do silêncio e o silêncio da voz;

Sou a força que exprime pelo desejo da alma, mas que não comprime pelo capricho do mundo;

Sou a pena que dá força a águia e que junto dela, voa a mais sublime das alturas;



Sou a voz que apesar da violência do mundo grita soberbamente no silêncio da consciência dos imbecis e exprime a verdade.

Sou eu e absoluto na minha integridade não me rendo ao mundo quando ele quer dizer que não sou nada e sou inconsequente em meus atos;

Portanto, ao inferno, sabedoria maldita que se acompanha por um caráter escuro, não me rendo a sua sujeira, sou apenas eu, sem máscaras, sem nome e sem mente.

Sou a consciência divina que não tem fronteiras e não usa as muletas das religiões estúpidas e seus diversos atravessadores perdidos em si mesmos.

Sou a tomada cósmica do universo que está em você e peço que acorde e não seja um idiota em aceitar esse mundo como normal.

Sou e podendo ser, tenho a ecologia do universo pra superar uma sociedade doente, imbecil e inecológica, que insiste em dizer que sou menos e não posso nada.

Então como um vulcão, explodo e deixo as lavas da minha ira lavar a incompetência de tantos que não sabem ouvir a voz do seu silêncio.

Me entrego a você e nisso sou tudo.

