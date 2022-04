ContilNet realiza enquete e internautas elegem show de Wesley Safadão o favorito da ExpoAcre; veja percentuais

O cantor Wesley Safadão é uma das maiores e mais aguardadas atrações musicais na programação da 47º edição da ExpoAcre, tradicional feira de agropecuária do Estado do Acre.

A expectativa para o show do Safadão é a maior de toda a programação deste ano. O site ContilNet Notícias, realizou uma pesquisa no Instagram, onde 41% dos seguidores confirmaram o favoritismo de ir ao show do cantor na exposição. O cantor é Vaqueiro aparece em segundo lugar com 31% e Tierry em terceiro com 27% do ‘gosto popular’.

Veja o resultado da enquete realizado pelo @contilnetnoticias: