Controladoria da União recebe o Controlador-Geral do Estado do Acre para a implementação da Rede Nacional de Ouvidorias

A Controladoria Regional da União no Estado do Acre recebeu no dia 05 de abril o Controlador-Geral do Estado, para apresentar a Rede Nacional de Ouvidoria objetivando a implementação e adesão nas instituições.

O Superintendente da CGU no Acre, Osmar Nilo Bezerra e o NAOP (Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção da Corrupção) receberam o Controlador-Geral do Estado, Luís Almir Brandão Francisco Soares, visando discutir as ações de criação e implantação da ouvidoria no Estado do Acre, demanda gerada pela intenção do Governador do Estado, Gladson Cameli, em melhorar os canais de comunicação com a sociedade acreana.

Importante destacar que a CGU oferece aos órgãos públicos que fazem adesão a Rede Nacional de Ouvidorias a possibilidade de utilizar a plataforma Fala.BR e ter acesso às ações de capacitação em matéria de ouvidoria, tudo isso de forma gratuita.

Nos encontros, tratou-se situação atual das ouvidorias, os requisitos, organogramas, e as providências a serem empreendidas para adesão à Rede. A iniciativa é importante para potencializar o controle social e atender ao Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, instituído pela Lei nº 13.460, de 2017.

Controladoria Geral da União recebe representantes da Câmara de Vereadores para a implementação da Rede Nacional de Ouvidorias

A rede tem o objetivo de integralizar as ações desenvolvidas pelas ouvidorias dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios

A Controladoria Regional da União no Estado do Acre recebeu no dia 04 de abril o Presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, para apresentar a Rede Nacional de Ouvidoria objetivando a implementação e adesão nas instituições.

O Superintendente da CGU no Acre, Osmar Nilo Bezerra, e o Coordenador do Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção da Corrupção – NAOP, Luís Sérgio, receberam o presidente da Câmara de Vereadores N. Lima e o vereador Ismael Machado. A Câmara Municipal está em fase final de estruturação de sua ouvidoria e, em breve, deve assinar Termo de Adesão à Rede Nacional de Ouvidorias para utilização do sistema Fala.BR disponibilizado pela GGU.

Importante destacar que a CGU oferece aos órgãos públicos que fazem adesão a Rede Nacional de Ouvidorias a possibilidade de utilizar a plataforma Fala.BR e ter acesso às ações de capacitação em matéria de ouvidoria, tudo isso de forma gratuita.

No encontro, tratou-se situação atual das ouvidorias, os requisitos, organogramas, e as providências a serem empreendidas para adesão à Rede. A iniciativa é importante para potencializar o controle social e atender ao Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, instituído pela Lei nº 13.460, de 2017.