O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) resgatou um cavalo que teria caído em um poço e estava se debatendo, correndo risco de afogamento. O resgate aconteceu neste final de semana, no bairro Amapá.

Ao chegar no local, a guarnição que se deslocou para o resgate fez o uso de um tripé e conseguiu a retirada do animal do lugar em que estava preso.