Corpo de paraquedista desaparecida após ser levada por forte vento é encontrado na margem de rio

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas, coronel Orleilso Ximenes Muniz, uma equipe de pilotos de drones independentes conseguiu localizar o corpo da paraquedista.

A vítima foi identificada como sendo uma empresária natural do município de Carauari, interior do Amazonas. Abalados, familiares e integrantes do grupo de paraquedistas de Manaus não quiseram comentar o acidente.

De acordo com a diretora jurídica do Aeroclube do Amazonas, Eliane Melo, a empresária já praticava paraquedismo há mais de um ano e tinha 30 saltos feitos.

O corpo da paraquedista foi identificado por familiares ainda na cabeceira da Ponte Jornalista Philippe Daou, na Zona Oeste de Manaus.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia confirmado o resgate de três pessoas; uma estava desaparecida. No entanto, a informação foi atualizada a 0h55 deste sábado, confirmando o desaparecimento de dois paraquedistas.

Eles desapareceram na sexta-feira (15), quando um grupo de 14 paraquedistas que realizava saltos na capital foram surpreendidos pelo forte vento e pela chuva que atingiu a cidade durante a tarde.

A Zona Oeste da capital, área onde os paraquedistas caíram, registrou 80 milímetros de chuva na sexta-feira, conforme informou a Defesa Civil de Manaus. A média das outras áreas da cidade foi de 29 milímetros de chuva.

Paraquedista desaparecido

Ainda conforme a diretora jurídica do Aeroclube, o segundo paraquedista que desapareceu nas águas do Rio Negro é um empresário e ex-militar natural do Paraná. Ela informou ainda que ele já tinha experiência com paraquedismo desde o exército.