Covid: Brasil registra primeiro caso da subvariante Ômicron XE

Ele apresentou sintomas leves como coriza, distúrbios de olfato e paladar, dor de cabeça, tosse, febre e dor de garganta. Eles começaram no dia 17 de fevereiro, o homem fez tratamento em casa e já está recuperado, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES) de São Paulo.

O homem permanece sendo monitorado pelas vigilâncias sanitárias estadual e municipal de São Paulo.

Em nota enviada ao Metrópoles, o Ministério da Saúde confirmou que foi notificado nessa quarta-feira (6/4), pelo Instituto Butantan, da confirmação do primeiro caso da variante XE (recombinante das sublinhagens BA.1 e BA.2 da Ômicron) no Brasil.

A pasta diz que mantém constante monitoramento do cenário epidemiológico da Covid-19 e reforça a importância do esquema vacinal completo para garantir a máxima proteção contra o vírus e evitar o avanço de novas variantes no país.