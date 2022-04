Covid: Quase 150 mil acreanos ainda não tomaram nenhuma dose da vacina, diz Sesacre

Mesmo o Acre já tendo aplicado pouco mais de 1 milhão de doses das vacinas contra a Covid-19, o número de pessoas que não completaram sequer o esquema primário de imunização ainda é considerável.

Cerca de 271.213 pessoas acima dos 5 anos de idade não finalizaram o ciclo inicial de vacinação, não garantindo nem o percentual mínimo de imunização, de acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

“Cenário preocupante uma vez que já existe a indicação da Dose de Reforço para toda população acima de 18 anos de idade”, diz um trecho da nota técnica lançada pela pasta.

O único município a alcançar meta de 90% para vacinação contra Covid com 2ª dose é o município de Assis Brasil. Bujari e Manoel Urbano bem próximos de alcançar com 74,37% e 73,17% respectivamente. Os municípios de Capixaba, Rodrigues Alves, Epitaciolândia e Porto Acre compoem as últimas posições de vacinação.

Mais de 148 mil acreanos ainda não receberam nenhuma dose da vacina. Pode-se identificar que apenas 05 municípios estão com Cobertura Vacinal de 1ª dose

acima de 90%, outros 05 municípios estão entre 80 a 89%, 08 entre 70 a 79% e 04 abaixo de 69% de cobertura.

“Grupos mais jovens tendem a não iniciar o esquema de vacinação”, continua.

Dose de reforço

Depois de pouco mais de 3 meses do início da vacinação com a Dose de Reforço, nenhum município tem avançado de maneira satisfatória na administração de doses da população autorizada; permanecendo o estado em 31,84% com apenas 185.214 das 581.615 pessoas a serem vacinadas.