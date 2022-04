Criança é encontrada abraçada aos avós assassinados no interior do Ceará

Uma criança presenciou a morte dos avós, executados no município de Cascavel, no Pará, e se agarrou ao corpo da avó até ser retirada pelos policiais que atenderam ao chamado nesta madrugada. Com apenas dois anos de idade, ela estava na casa, que foi invadida por criminosos que executaram o casal após uma série de disparos.

Na manhã desta terça, equipes da Polícia Civil (PC-CE) e da Polícia Militar (PMCE) foram acionadas para atender a uma ocorrência de duplo homicídio no bairro Coaçu, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, e encontraram o casal executado no imóvel. A criança, encontrada no local, junto aos corpos dos avós, foi entregue a outros familiares.