Cristiano Ronaldo anuncia morte de um dos filhos com Georgina

Na tarde desta segunda-feira (18), o astro do Manchester United Cristiano Ronaldo utilizou as redes sociais para comunicar que sua esposa Georgina Rodríguez perdeu um dos bebês que estava esperando. Com o falecimento do menino, o casal vive a expectativa pelo nascimento da menina.

O casal anunciou a gravidez no dia 28 de outubro. Recentemente, Georgina Rodríguez usou as redes sociais para mostrar alguns detalhes do quarto dos gêmeos. Nos Stories, do Instagram, a modelo mostrou dois berços. Segundo a imprensa portuguesa, a modelo deve dar à luz em abril.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

“É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé.

É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade.

Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado.

Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil.

Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre.”

O astro português é pai de quatro filhos. O primeiro foi Cristiano Ronaldo Jr, nascido em 2010 e cuja identidade da mãe é mantida em segredo. Depois, o jogador se tornou pai dos gêmeos Eva e Mateo, gerados por meio de barriga de aluguel. Além de Alana Martina, filha dele com Georgina.