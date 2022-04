Cristiano Ronaldo não é mais embaixador de instituições

Após perder a cabeça no último sábado (09), na derrota do Manchester United por 1 a 0 contra o Everton, e dar um tapa no celular de uma criança autista de 14 anos, Cristiano Ronaldo tem outros novos problemas.

O português foi oficialmente desligado de uma das principais instituições de caridades para crianças na Inglaterra, o ‘Save The Children’, lugar onde era embaixador.

De acordo com o jornal The Sun, da Inglaterra, a organização trabalha para que as crianças se sintam seguras, com saúde e com a possibilidade de estudar e adquirir mais conceitos sobre a educação.

A atitude de Cristiano Ronaldo no duelo pelo Campeonato Inglês, porém, demonstra o caminho inverso do que a instituição segue e, portanto, a dispensa aconteceu.

Enquanto as punições acontecem de diversas maneiras, a polícia local investigará uma possível agressão do português à criança. Já o Manchester United afirmou que não punirá o camisa 7 pelo ato.