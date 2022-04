Cristiano Ronaldo não enfrentará o Liverpool após morte do filho

Os Red Devils divulgaram um comunicado em seu site oficial confirmando que o craque português foi liberado, destacando o momento difícil vivido pelo jogador e seus familiares. O clube ressaltou ainda a importância do português permanecer com a família e reforçou o pedido por privacidade para a família.

Leia parte do comunicado publicado pelo United em seu site oficial.

“A família é mais importante que tudo e Ronaldo está apoiando seus entes queridos neste momento imensamente difícil. Como tal, podemos confirmar que ele não jogará no jogo contra o Liverpool em Anfield na noite de terça-feira e sublinhamos o pedido de privacidade da família.

Cristiano, estamos todos pensando em você e mandando força para a família.”

O camisa 7 utilizou as redes sociais nesta segunda para anunciar a morte de um dos filhos gêmeos que ele e sua esposa, Georgina Rodríguez, esperavam. O outro bebê está bem e saudável.

“É com muita tristeza que anunciamos a morte do nosso bebê. É a maior dor que qualquer pai pode sentir. Apenas o nascimento da nossa garotinha nos dá a força para superar este momento com alguma esperança e felicidade”, escreveu Cristiano.

O craque ainda agradeceu o trabalho dos médicos e enfermeiros e pediu privacidade.

“Nós gostaríamos de agradecer os médicos e as enfermeiras por todo o seu carinho e apoio. Nós estamos todos devastados com essa perda, e gostaríamos de pedir gentilmente por privacidade neste momento difícil. Para o nosso bebê, você é nosso anjo. Nós sempre vamos te amar”, completou.