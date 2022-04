Curso de defesa pessoal para mulheres é ofertado por sensei de Aikido em Centro Cultural de Rio Branco

Com a chegada do Sensei Herbert Ran Ichi em Rio Branco, mulheres de 10 a 100 anos terão oportunidade de aprender técnicas de defesa pessoal no dia 7 de maio, com o curso que tem como foco pontos onde mulheres são mais fortes que os homens.

O lema “Não é como aprender a lutar, é como sobreviver” é o que direciona o curso, uma vez que o objetivo do Sensei Herbert Ran Ichi, 6º Dan da Aikikai do Japão, é ensinar como se defender de ataques, agarrões, enforcamentos, pegada no pulso ou colarinho e, até mesmo, guilhotinas.

Segundo Tanya Regina, uma das alunas de Aikido do Centro Cultural Thaumaturgo Filho, é interessante que mulheres participem desse curso, já que é um público muito exposto à violências como feminicídios e assaltos em Rio Branco.

“Se a gente souber se defender, ajuda muito, mas se defender com técnica, sem nos machucar. Eu vi no Aikido, que é a arte voltada para defesa pessoal, e eu relutei muito porque não sou fã de artes marciais, prefiro algo como aeróbica, mas eu penso na defesa. Conheço o Aikido há mais de um ano, mas comecei a treinar há pouco tempo”, diz Tanya.

O Curso de Defesa Pessoal para Mulheres acontece dia 7 de maio, no Centro Cultural Thaumaturgo Filho, localizado na rua Luiz Z da Silva, 476-524, bairro Manoel Julião. Para mais informações, entrar em contato com (68)999723341 e (68) 992062599, pelo Instagram do @herbertranichi ou Facebook da Federação Cearense de Aikido.