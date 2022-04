Dana White ainda não planeja retorno de Conor McGregor ao UFC: “Ele não está pronto”

– Literalmente, não tenho nada para ele agora. Ele não está pronto. A situação pode mudar futuramente. Vamos ver quando ele estará pronto para lutar. Quando o médico lhe der a liberação, começaremos a analisar possíveis adversários. Se a perna dele curar bem e ele conseguir a liberação para realmente começar a treinar, acredito que por volta de setembro (poderia lutar).

McGregor cogita uma mudança para o meio-médio (até 77kg) e manifestou publicamente o desejo de enfrentar o campeão Kamaru Usman, mas não fechou as portas para o peso-leve (até 70kg). Enquanto aguarda a liberação para lutar, aproveita para treinar boxe na academia de infância em Crumlin, subúrbio ao sul de Dublin, mas ainda não está com um treinamento completo de MMA.

“The Notorius” vem da pior sequência da carreira, com duas derrotas para Dustin Poirier em 2021 e as derrota contra Floyd Mayweather (no boxe), em 2017, e Khabib Nurmagomedov, em 2018. A única vitória nas últimas cinco lutas foi contra Donald Cerrone com um nocaute no primeiro round, em 2020.