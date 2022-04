Definitivo! Rússia está fora da Copa do Mundo; entenda

A Rússia desistiu oficialmente de reverter sua exclusão da Copa do Mundo do Catar. Punida pela invasão à Ucrânia, a União de Futebol da Rússia (RFU) retirou no último dia 30 o recurso que havia impetrado no Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Os russos disputariam a semifinal de uma das chaves da repescagem europeia contra a Polônia, mas com a eliminação, os poloneses avançaram — e acabaram indo ao Mundial. Na final, enfrentaram a Suécia, que bateu a República Tcheca na outra semifinal. A Rússia citava as três federações como envolvidas no recurso.