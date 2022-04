Deracre executa recapeamento asfáltico no Ramal Granada, em Acrelândia

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), executou a aplicação de microrrevestimento no Ramal Granada, em Acrelândia.

Os trabalhadores da empresa licitada atuaram com serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica, com aplicação de microrrevestimento.

De acordo com o diretor de Operações, Ronan Fonseca, a ação é importante para as famílias que residem na localidade e os serviços executados devem melhorar as condições de trafegabilidade em 11,7 quilômetros da estrada.

“A execução desse trabalho no Ramal Granada é importante, pois garante melhora no pavimento da estrada graças à aplicação de microrrevestimento”, afirmou o diretor.

As intervenções nos ramais são realizadas pelo Deracre, que continua com obras em todo o estado.