Deracre faz roçagem lateral e limpeza pública na estrada AC-407, em Rodrigues Alves

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), realizou serviço de roçagem lateral e limpeza pública na AC-407, em Rodrigues Alves.

De acordo com o gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza, os serviços devem promover melhorias na estrada, facilitando a visualização de sinais de trânsito, bem como do acesso à balsa que realiza a travessia no rio Juruá, promovendo maior segurança para os moradores de Rodrigues Alves.

“É necessário que seja realizado esse serviço de roçagem e limpeza na estrada, pois isso vai facilitar a visibilidade de quem precisa se deslocar diariamente até Cruzeiro do Sul”, reforça o gerente regional.

Além dos serviços de roçagem e limpeza, os agentes do Deracre têm trabalhado em ritmo acelerado no intuito de garantir melhorias para a estrada AC-407. Apesar do período de chuva, o órgão continua com serviços de manutenção, por meio da operação tapa-buraco.

“Nossas equipes estão disponíveis para resolver problemas emergenciais, como a continuidade da operação tapa-buraco e os serviços de roçagem lateral e limpeza, que também devem se estender por outras estradas do Acre, no intuito de dar mais segurança para os motoristas”, afirmou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

As equipes do Deracre continuam trabalhando e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo o Acre.