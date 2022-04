Deracre leva melhorias de acesso às aldeias indígenas em Cruzeiro do Sul

O governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) e em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, segue com manutenção dos acessos das aldeias indígenas no Juruá. O governador Gladson Cameli tem se empenhado em atender às demandas das comunidades do interior com a manutenção das estradas vicinais, para deixá-las em boas condições de trafegabilidade.

O presidente da autarquia, Petronio Antunes, destacou a importância dessas intervenções para melhorar o tráfego na região e viabilizar o acesso às aldeias.

“O Deracre segue uma determinação do nosso governador Gladson Cameli, que é garantir que mais famílias tenham seu direito de ir e vir resguardados, e, graças a esse empenho, nosso trabalho tem se pautado em realizar uma gestão humanizada, de modo a atender as necessidades das comunidades indígenas”, enfatizou.

De acordo com o gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza, a manutenção dos acessos às aldeias tem sido uma solicitação das comunidades indígenas.

“Estamos atendendo os pedidos das comunidades indígenas, que necessitam ter acesso às aldeias e o Deracre tem seguido com os serviços de nivelamento e terraplanagem das vias”, destacou o gerente.

O Deracre continua com a manutenção e recuperação das entradas que estavam deterioradas e que estarão sendo o principal meio de ingressar às aldeias.