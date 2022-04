Descoberta revela o caso mais antigo de canibalismo da história

Os trilobitas são artrópodes marinhos que apareceram pela primeira vez no registro fóssil cerca de 541 milhões de anos antes de serem extintos, há cerca de 252 milhões de anos. Nesse sentido, essas criaturas, que se caracterizavam por exoesqueletos espessos favorecendo sua preservação, apresentam-se como um dos maiores sucessos da evolução. No entanto, ainda não sabemos muito sobre esses animais antigos que são muito populares entre os colecionadores de fósseis, daí o interesse deste novo estudo.

O primeiro caso de canibalismo

Russell Bicknell, paleontólogo da Universidade da Nova Inglaterra (Austrália), passou vários anos examinando fósseis de trilobitas da Formação Emu Bay Shale na Ilha Kangaroo. Destacaram-se duas espécies do mesmo gênero: Redlichia takooensis, que raspava o fundo do mar para se alimentar, e Redlichia rex, que era um de seus predadores. A pesquisa foi publicada na revista Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

Muitos fósseis de R. takooensis foram encontrados com o que pareciam ser marcas de feridas, principalmente em suas extremidades traseiras. Isso não é muito surpreendente, visto que esta espécie era alvo de R. rex. Sabemos disso graças à análise de coprólitos (fezes fossilizadas).

Em contraste, os pesquisadores ficaram surpresos ao descobrir que o R. rex também exibia marcas semelhantes. Segundo o pesquisador, essas lesões provavelmente eram provenientes de canibalismo. “Não há muito mais neste depósito que tenha o kit de ferramentas para fazer esses tipos de marcas e possa resolver voluntariamente algo difícil”, disse Russell Bicknell.

Embora não se saiba muito sobre as peças bucais dos trilobitas, o paleontólogo acredita que essas marcas foram feitas pelas pernas desses animais. Estes últimos estavam equipados com pequenos espinhos virados para dentro. Atingidos no abdômen por seus congêneres, alguns teriam conseguido escapar, enquanto os atingidos na cabeça teriam sucumbido.

Embora este seja o primeiro exemplo documentado de canibalismo para um animal no registro fóssil, o paleontólogo acredita que o canibalismo pode ser um comportamento muito mais antigo. “Eu diria que os artrópodes comem artrópodes desde o princípio, quando os artrópodes se tornaram artrópodes”, explicou.