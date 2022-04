Discussão entre cunhados quase termina em morte em bairro de Rio Branco

Fabio Rocha Garcia, 43 anos, ficou gravemente ferido por três golpes de faca e o seu cunhado, Maicon Martins do Nascimento, 29, ficou ferido com dois tiros, na madrugada deste domingo (10), após uma discussão que aconteceu dentro de uma residência localizada na rua 7 de setembro, no Conjunto Novo Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Maicon seria usuário de entorpecentes e estaria na residência procurando dinheiro para comprar drogas e acabou se desentendendo com familiares, dando início uma discussão com Fábio. Ao perceber que Fábio estava armado, Maicon partiu para cima de Fabio de posse de uma faca, momento em que Fábio deu dois tiros, sendo um em cada perna de Maicon, que ainda conseguiu furar o cunhado três vezes, sendo um no rosto, um no pescoço e outro no peito do agente. Com os dois feridos, familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a Polícia Militar.

O Samu enviou duas ambulâncias de suporte avançado que prestaram os primeiros atendimentos e conduziu Fábio e Maicon ao pronto-socorro de Rio Branco. Fábio está em estado de saúde grave. Já Maicon está em estado estável.

Policiais Militares do 1° Batalhão estiveram no local e prenderam Maicon em flagrante que estava drogado e foi conduzido algemado para o PS de Rio Branco. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).