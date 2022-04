Discussão por mulher: homem quase é morto a golpe de faca por amigo em Rio Branco

O mecânico Ronaldo Moura de Paiva, 33 anos, foi ferido com um golpe de faca, na manhã deste domingo (3), na Rua Rádio Farol, no bairro da Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Ronaldo e um colega estavam trabalhando em uma oficina mecânica, quando os dois acabaram se desentendendo após um falar da mulher do outro. O colega, ainda não identificado, pegou uma faca e desferiu um golpe no pescoço de Ronaldo. A vítima ainda ficou com hematomas no cotovelo, dando sinais que tentou se defender do seu agressor. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância básica, sendo necessário acionar a de ambulância de suporte avançado, que esteve no local e encaminhou a vítima a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ele não foi encontrado até o momento.

O caso será investigação por agentes de Polícia Civil da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).