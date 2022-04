Donos de empresa de criptomoedas são procurados pela polícia

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta segunda-feira, a operação Aryan, para cumprir dois mandados de prisão e nove de busca e apreensão, contra sócios da Alpha Consultoria, suspeitos de pirâmide financeira e de terem aplicado golpe em cerca de dois mil clientes em todo o país. A empresa — que tem sede em Niterói, na Região Metropolitana do Rio — oferecia mediação em criptomoedas e prometia rendimentos de até 30% ao mês. De acordo com as investigações da 76ª DP (Niterói), o grupo movimentou cerca de R$ 200 milhões em menos de um ano em suas contas particulares .

Os agentes tentam prender Sadraqui de Freitas, de 30 anos, e o ex-pastor Nathan Assis de Oliveira, 33. Eles responderão por estelionato, associação criminosa e crime contra a economia popular. Nas redes sociais, a dupla gostava de ostentar hábitos caros, com a publicação de fotos e vídeos em aeronaves e carros de luxo, além do uso de cordões de ouro.

