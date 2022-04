Donos de feito raro no Brasil, Hulk e Gabigol veem relação ir dos elogios à troca de farpas

No ano passado, Hulk repetiu o feito. Liderou a corrida pelos gols com 19 bolas nas redes do Brasileiro e oito na Copa do Brasil. Ao festejar a marca, o atacante do Galo elogiou o artilheiro flamenguista.

“Estou muito feliz, pois o Gabigol é um grande jogador, que marca muitos gols. Não é fácil conseguir ser o artilheiro das duas competições do país” – disse.

Este ano, os dois estiveram frente a frente na decisão da Supercopa do Brasil. Hulk, que levou a melhor com a conquista da taça, voltou a enaltecer o rival, em entrevista antes do duelo.

“Todo mundo sabe que o Gabigol é um grande jogador. Os números falam por si na verdade. Então, merece uma atenção especial.”

Do mesmo lado

O encontro entre Hulk e Gabigol não foi apenas em lados contrários. Estiveram juntos na seleção brasileira em setembro do ano passado, na convocação de Tite para os confrontos com Chile, Argentina e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. O atleticano entrou na vaga do flamenguista na partida contra os peruanos. Ambos sonham com uma vaga no Mundial.