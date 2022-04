Duarte diz que não existe impedimento para chamamento do cadastro de reserva da PC para academia

O deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos), durante a sessão desta terça-feira, 19, da Aleac, pontuou sobre a atual situação dos aprovados no cadastro de reserva da Polícia Civil.

Durante a sessão, o parlamentar relembrou o compromisso firmado em 2018 com os aprovados do cadastro de reserva da Polícia Civil, assinado pelo governador Gladson Cameli, onde todos os aprovados seriam convocados para integrar o Sistema de Segurança Pública.

O parlamentar afirmou que o diálogo continua com o objetivo de convocar todos os aprovados no cadastro de reserva para realização da academia. Realizando reuniões com os representantes do cadastro de reserva no Tribunal de Contas do Estado, com o conselheiro presidente Ronald Polanco e na SEPLAG com o Secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão.

“Esperamos avançar para o chamamento de todos do cadastro de reserva da Polícia Civil para a academia. Até o momento o diálogo está sendo favorável, sem impasses jurídicos ou orçamentários, o governo e o TCE estão respondendo de forma positiva” afirmou o deputado.