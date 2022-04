Duarte intercede por Bittar e defende projeto que vai construir quase 500 casas populares no AC

O deputado Roberto Duarte (Republicanos), saiu em defesa do senador Marcio Bittar (UB) e do secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), Luís Felipe. O discurso do parlamentar se deu em resposta ao deputado Daniel Zen (PT) que criticou o anuncio da construção de 479 unidades habitacionais, 40 áreas verdes e 5 áreas institucionais, no âmbito do Programa Casa Acreana, anunciado pelo Governo do Estado nesta segunda-feira (25).

Duarte explica que o projeto é fruto de recursos do senador Marcio Bittar e prevê a construção de um conjunto habitacional em Rio Branco. O orçamento gira em torno de R$ 40 milhões e o a Sedur já está com o projeto em andamento

Zen disse que Governo não construiu nenhuma casa popular ao longo dos três anos, e anuncia agora, a cinco meses do fim do mandato, esse projeto. “Eu não estou aqui em defesa do Governo não, a base que faça esse papel, mas quando o deputado sobe aqui e fala da emenda do senador Marcio Bittar, fala do secretário Luiz Felipe, que e é quem está fazendo o projeto, aí não, eu venho aqui fazer o contraponto, que não é do governador Gladson Cameli e sim da emenda do Bittar e, principalmente, do secretário que vai fazer esse projeto”.