Dublês Mirins: bebês que são a cara dos famosos

Simon Pegg

Tudo bem se você se apaixonou à primeira vista por esse bebê! Se foi pelo ator, tudo bem também! Eles realmente são lindos! Simon Pegg ficou famoso por interpretar o personagem Benji nos filmes de ação “Missão Impossível”. Não faz muito tempo, ele entrou para o elenco do seriado “The Boys”, um dos maiores sucessos da Amazon Prime Video. Ele também tem sua versão mirim. O bebê é simplesmente a cara do ator! O sorriso e o carisma ele já tem. Será que vai seguir os mesmos passos do ator quando crescer?

Karl Pilkington

Há quem diga que quando os bebês nascem, eles não parecem nem com o pai, nem com a mãe. E quando isso acontece, mas o bebê é a cara de alguma celebridade? Este é um desses casos. Mesmo não tendo nenhum grau de parentesco com Karl Pilkington, esse bebê herdou todas as características do ator. A ausência de cabelo, a testa franzida e a expressão facial são simplesmente as mesmas. Genética é realmente uma coisa impressionante!

Seymour Hoffman

Vencedor do Oscar de Melhor Ator com o longa “Capote” de 2005, Seymour Hoffman era tido como um dos galãs de Hollywood. Famoso também por sua participação na sequência “Jogos Vorazes”, ele também ganhou sua versão mirim nas redes sociais. O bebê tem todo charme e o olhar penetrante que o ator tinha quando era jovem. Os cabelos claros e os olhos azuis aumentam ainda mais a semelhança entre eles. Se Hoffman não tivesse tantos filhos, esse bebê bem que poderia tentar a sorte na herança, não acham?